Van por pruebas de genética en boxeo

Khelif, en su participación durante los pasados Juegos Olímpicos de París.

El organismo rector del boxeo olímpico requerirá pruebas de sexo para todos los atletas que deseen competir en la división femenil en sus campeonatos mundiales el próximo mes.

World Boxing ya había anunciado su plan de exigir a los competidores someterse a una prueba de reacción en cadena de la polimerasa o una prueba de detección genética equivalente para determinar su sexo al nacer. Las reglas se implementarán antes de los Campeonatos Mundiales de Boxeo en Liverpool, Inglaterra, a principios de septiembre, anunció la organización.

Las pruebas identifican la presencia o ausencia de material genético del cromosoma Y como indicador del sexo biológico.

“World Boxing respeta la dignidad de todos los individuos y está interesado en asegurar que sea lo más inclusivo posible. Sin embargo, en un deporte de combate como el boxeo, tenemos el deber de cuidar la seguridad y la equidad competitiva, que son los principios clave que han guiado el desarrollo y la creación de esta política”, afirmó el presidente de World Boxing, Boris Van Der Vorst.

La campeona olímpica de París, Imane Khelif, de Argelia, declinó participar en un torneo de World Boxing en los Países Bajos en junio, poco después de que el organismo rector anunciara inicialmente sus planes de introducir pruebas de sexo. Van Der Vorst luego se disculpó por nombrar específicamente a Imane Khelif, quien inicialmente planeaba pelear en el torneo.

Khelif y su compañera medallista de oro, Lin Yu-ting, de Taiwán, destacaron en París bajo escrutinio y malentendidos.