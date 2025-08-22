Afición de Tigres dedica emotivos mensajes de despedida a Jacqueline Ovale en el duelo ante Barcelona

La afición de Tigres se entregó por completo a Jacqueline Ovalle en el Duelo de Estrellas.

Los aficionados y aficionadas de Tigres están muy agradecidos con Jaqueline Ovalle, a quien le dedicaron emotivos mensajes de despedida este viernes desde antes que que comenzara el Duelo de Estrellas de la Liga MX Femenil contra el Barcelona.

Varias personas llevaron pancartas con mensajes de agradecimiento y apoyo a la delantera mexicana, los cuales mostraron desde sus respectivos lugares en las tribunas del Estadio Universitario de Monterrey.

“Ovalle inspira los sueños de mi niña interior”, “Te queremos, ‘Maga’ Ovalle, te vamos a extrañar” y “Ovalle, eres mi inspiración” dicen algunos de los emotivos mensajes de despedida para Jacqueline Ovalle.

El Duelo de Estrellas entre las figuras de la Liga MX Femenil y el Barcelona es el último de la ‘Maga’ Ovalle antes de irse al Orlando Pride de la NWSL.

El encuentro en el ‘Volcán’ estaba programado para comenzar a las 20:30 horas, pero comenzó hasta las 22:20, esto debido a que se suspendió por tormenta eléctrica.

Jacqueline Ovalle, el fichaje más caro en la historia del futbol femenil

La mexicana Jacqueline Ovalle se convirtió en el fichaje más caro en la historia del futbol femenil, luego de que el Orlando Pride desembolsó 1.5 millones de dólares por sus servicios.

La seleccionada nacional superó a jugadoras de la talla de la canadiense Olivia Smith y la estadounidense Naomi Girma, que ahora ocupan el segundo y tercer lugar en ese listado con 1.3 y 1.1 millones de dólares, de manera respectiva.

Jacqueline Ovalle, una histórica de Tigres y de la Liga MX Femenil

Jacqueline Ovalle es una de las futbolistas que jugó en la Liga MX Femenil desde el Apertura 2017, el primer torneo de la competencia, y siempre lo hizo con Tigres, el club dominante de la misma.

La ‘Maga’ Ovalle ganó nueve trofeos con las Amazonas, seis de Liga MX Femenil y tres Campeón de Campeonas.

EVG