Llegó desde Europa como un gran fichaje, ahora es odiado por la afición del América y por fin se va del equipo

Un odiado por la afición del América está cerca de salir del equipo.

Parece que el mercado de fichajes aún no termina para el América y todavía podrían tener algunos movimientos para el Apertura 2025 que apenas arranca, por ejemplo, las posibles salidas de Víctor Dávila y el delantero neerlandés, Javairo Dilrosun, quienes no tienen cabida en el equipo de André Jardine.

Con información de Jonatan Peña, a través de su canal de YouTube, informó que uno de los futbolistas odiados por la afición azulcrema pondría punto final en su historia con el equipo de Coapa y los fanáticos sonríen con esta noticia.

El nombre del jugador que podría salir del equipo si llega una oferta por él es Néstor Araujo, quien, a pesar de aún tener contrato vigente con el cuadro de las Águilas, el bajo rendimiento, los pocos minutos y sus terribles actuaciones en el campo de juego hicieron que los directivos busquen su salida lo antes posible, pero buscan que sea una transferencia definitiva.

TE RECOMENDAMOS: Mexicanos por el mundo Santiago Giménez lanza confuso mensaje en medio de rumores de su salida del Milan

Este es el millonario sueldo de Néstor Araujo con el América

Néstor Araujo llegó al América en 2022 procedente del Celta de Vigo de España por la cantidad de 3.5 millones de euros y durante tres años no ha tenido un gran desempeño y solo ha ganado el odio de la afición azulcrema.

Además, el defensa mexicano percibe un sueldo más alto que jugadores como Rodrigo Aguirre, en base al portal especializado ‘Salary Sport‘, Araujo cobra al año 12 millones de pesos mexicanos, un salario muy alto por el poco protagonismo que tiene en el conjunto de Coapa.

De igual forma, le poca actividad y lo poco que aporta Néstor Araujo, además del alto salario que tiene, son algunas de las razones por las que la directiva de las Águilas está en busca de algún equipo que quiera hacerse de los servicios del zaguero nacido en Guadalajara, Jalisco.

Estos son los números de Néstor Araujo con el América

Néstor Araujo fue un fichaje que no le gustó tanto a la afición del América y no ha tenido el mejor rendimiento durante tres años en el cuadro de Coapa, además de que ha sido un jugador de emergencia para André Jardine, pero que ha perjudicado al equipo en partidos importantes.

El defensa mexicano solo ha disputado 63 partidos con la camiseta de las Águilas desde 2022 a 2025, consiguiendo solo cuatro anotaciones y la impresionante cantidad de cero goles durante su paso con los azulcremas.

Parece que lo que la afición del América pedía a la directiva por fin se va a cumplir y es que la salida de Néstor Araujo del equipo está muy cerca de cumplirse.

DCO