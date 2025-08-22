Otro arrestado tras lanzar objetos sexuales

El logo de la WNBA en el Mohegan Sun Arena, tras cancelarse un juego.

Un hombre de Ohio fue arrestado por lanzar un juguete sexual en un partido de la WNBA en Nueva York, dijo la policía.

Fue el más reciente capítulo en una serie de incidentes donde se lanzaron juguetes similares en partidos de la WNBA en todo el país, van tres arrestos.

Charles Burgess, de 32 años y de Dayton, Ohio, fue arrestado el miércoles y acusado de dos cargos de asalto por presuntamente lanzar un objeto en el partido entre Dallas Wings y Nueva York Liberty el 5 de agosto, golpeando a una niña de 12 años, según la policía de la ciudad de Nueva York.

Burgess se declaró no culpable después de conducir desde Ohio y entregarse voluntariamente a las autoridades de Nueva York, dijo el jueves su abogado, Paul D’Emilia, en un correo electrónico a The Associated Press. Fue liberado en espera de su próxima comparecencia ante la corte en diciembre.

D’Emilia dijo que Burgess, propietario de un taller de carrocería con seis hijos y sin antecedentes penales, tiene la intención de “luchar vigorosamente contra estos cargos desmedidos y exagerados”.

Los documentos judiciales proporcionados por los fiscales dicen que el video de vigilancia muestra a Burgess sacando el juguete de sus pantalones y lanzándolo hacia la cancha. Su abogado dice que el video no parece mostrar a nadie siendo realmente golpeado por el proyectil.

Incidentes similares ocurrieron durante los partidos en Atlanta el 29 de julio y el 1 de agosto, Los Ángeles y Phoenix el 5 de agosto, y Chicago el 1 y 7 de agosto.