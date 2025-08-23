Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido América vs Barcelona Femenil; Juego amistoso en la CDMX

Los equipos femeniles de América y Barcelona se enfrentan en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Luego de ganar el Duelo de Estrellas en Monterrey, el Barcelona Femenil enfrenta al América este domingo 24 de agosto en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Las blaugranas se impusieron en serie de penaltis a las estrellas de la Liga MX Femenil después de un vibrante empate a dos anotaciones en la cancha del Estadio Universitario.

Gracias a los aciertos de Alexia Putellas, Claudia Pina, Martha Torrejón y Aitana Bonmatí, el Barcelona Femenil ganó 4-3 la serie de penaltis del Duelo de Estrellas.

Remate, velocidad y dribling… las cualidades Superpoderosas que Sandra Paños eligió entre las jugadoras del @FCBfemeni y América 💙🦅💛



📅 24 de agosto, 12:00 horas

🏟️ Estadio Azulcrema

🎟️ Compra aquí tus boletos: https://t.co/h96RIqHn2h pic.twitter.com/hUBMkYkBlv — Club América Femenil (@AmericaFemenil) August 23, 2025

¿Dónde ver en VIVO el amistoso entre América y Barcelona Femenil?

El partido amistoso entre el América y el Barcelona Femenil se jugará este domingo 24 de agosto, en el Estadio Ciudad de los Deportes. El balón comenzará a rodar en punto de las 12:00 horas tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de TUDN y Canal 6.

Fecha: Domingo 24 de agosto

Hora: 12:00

Estadio: Ciudad de los Deportes

Transmisión: TUDN y Canal 6

Posibles alineaciones de América y Barcelona Femenil

AMÉRICA FEMENIL : Sandra Paños, Kim Rodríguez, Karina Rodríguez, Jana Gutiérrez, Annie Karich, Irene Guerrero, Nicki Hernández, Bruna Vilmala, Montse Saldivar y Scarlett Camberos.

BARCELONA FEMENIL: Cata Coll, Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Esmee Brugts, Patri Guijarro, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Graham Hansen, Ewa Pajor y Claudia Pina.

Demà juguem al DF 🏟️ pic.twitter.com/s0eNQBUUrE — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) August 23, 2025

¿Cómo va el América en la Liga MX Femenil?

El América, actual subcampeón de la Liga MX Femenil, ha tenido un fenomenal arranque en el Apertura 2025, pues ha salido con los brazos en alto en los siete partidos que ha disputado.

Las Águilas lideran la clasificación con 21 puntos y una cosecha de 28 goles a favor y solamente tres en contra, con lo que están demostrando que de nueva son firmes candidatos al título.

El próximo partido del América en el Apertura 2025 es el jueves 28 de agosto, cuando sea local ante Santos en la Jornada 8 de la Liga MX Femenil.

Por su parte, el Barcelona debutará en la Liga Femenil de España el próximo 30 de agosto y lo hará en calidad de local contra el Alhama.

