En el América jamás funcionó, se fue a un equipo de menos historia y ahora enfrenta al Real Madrid en España

Nunca pudo brillar con el América y ahora juega en la élite del futbol europeo.

Su historia de superación es muy impresionante. Federico Viñas llegó al América en 2019 como un gran refuerzo para el Apertura 2019; sin embargo, nunca pudo mostrar su verdadero potencial, pero el tiempo premió su esfuerzo y ahora está jugando ante el Real Madrid en España.

El delantero uruguayo estuvo cuatro años en el conjunto azulcrema antes de ser vendido al Club León por la cantidad de 4.10 millones de dólares, pero gracias a Grupo Pachuca, Viñas se fue al viejo continente para jugar con el Real Oviedo en la Segunda División de España.

Federico Viñas llegó a Oviedo en agosto de 2024, una temporada después y junto a Veljko Paunovic, extécnico de las Chivas y Tigres, lograron llevar al equipo de Asturias a LaLiga española y en la segunda jornada del torneo que apenas inicia se midieron ante el Real Madrid de Kylian Mbappé. Después de vivir una odisea en México, ahora el ariete centroamericano se está midiendo ante los mejores, como: Vinícius Jr., Rodrygo, Thibaut Courtois, Federico Valverde y Arda Güler.

Estos fueron los números de Federico Viñas con el América

Federico Viñas estuvo en una montaña rusa mientras defendía los colores del América, con algunos partidos buenos, otros no tanto y unos muy malos, pero siempre dando lo mejor por la camiseta del 16 veces campeón de la Liga MX.

El delantero uruguayo disputó 122 partidos con las Águilas, el mayor número de encuentros para Viñas en un equipo; durante cinco años cosechó 24 anotaciones y únicamente consiguió cuatro asistencias, además de sumar 5,570 minutos con el cuadro de Coapa.

Por su parte, con el Club León, su segundo equipo en el futbol mexicano, jugó 36 encuentros, consiguiendo 16 goles y cinco asistencias, buenos números para el poco tiempo que estuvo con los Panzas Verdes, antes de partir al Real Oviedo.

Federico Viñas jugará contra los mejores jugadores de España

Tras conseguir el ascenso a LaLiga española con el Real Oviedo, Federico Viñas disputará una temporada en la primera división de España y se codeará con los mejores jugadores de esa liga y el primer reto ante el Real Madrid ya pasó, aunque les falta la vuelta a inicios del siguiente año.

Viñas tendrá una fuerte competencia con Salomón Rondón por ser el delantero titular del equipo de Asturias, pero los pocos o muchos minutos que tenga debe aprovecharlos para ser considerado por Paunovic en todos los encuentros.

A Federico Viñas y compañía aún les falta enfrentar a dos rivales de peso, el Barcelona, actual campeón de LaLiga, y el Atlético de Madrid, así que el camino por permanecer en primera división aún es largo.

