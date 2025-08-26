Al 100’, Ngumoha le da el triunfo al Liverpool

Rio Ngumoha, suplente de 16 años, anotó un sensacional gol de último minuto para que el Liverpool superara 3-2 a un Newcastle que jugaba con 10 hombres, en un partido de la Liga Premier inglesa para la historia.

El Newcastle jugó la segunda mitad en inferioridad numérica a raíz de que Anthony Gordon fue expulsado justo antes del descanso. Cuando el Liverpool, que ganaba 1-0 al receso, se puso 2-0 segundos después de comenzar la segunda mitad, parecía que el partido había terminado para los hombres de Eddie Howe.

El Dato: El resultado dejó al Liverpool como uno de los tres únicos equipos en ganar sus dos primeros partidos, en la Premier League, junto con el Arsenal y el Tottenham.

Pero el cabezazo del capitán Bruno Guimarães a los 57 minutos le dio oxígeno al Newcastle y los 52 mil 200 fanáticos presentes en St James’ Park estallaron en júbilo a los 88 minutos cuando el suplente William Osula alcanzó un largo despeje para empujar el balón más allá del alcance del arquero brasileño Allison y empatar el marcador 2-2.

Las lesiones en la segunda mitad, de Sandro Tonali y Fabian Schar del Newcastle, provocaron al menos 11 minutos de tiempo añadido, y mientras el equipo local continuaba presionando a la desorganizada defensa del Liverpool, parecía que podría lograr una de las remontadas más inesperadas.

Sin embargo, las sustituciones tardías de Arne Slot cambiaron el equilibrio nuevamente. Ngumoha fue enviado al campo seis minutos después del tiempo añadido para su debut en la Liga Premier.

Cuatro minutos después, el extremo desmarcado anotó el gol de la victoria con aplomo.

El gol llegó cuatro días antes de su cumpleaños 17 y lo convirtió en el cuarto goleador más joven en la historia de la Premier, detrás de James Vaughan, James Milner y Wayne Rooney.

“Esto es lo que hace que la Premier League sea tan especial”, dijo Slot. “Cada aficionado en el mundo habría disfrutado viendo este partido de futbol, también porque sus fanáticos fueron increíbles. No estoy muy seguro de que haya sido un partido de futbol hoy. Fue jugada a balón parado tras otra, un saque de banda largo tras otro. No colapsamos y nos mantuvimos fuertes. No jugamos lo suficientemente bien con el balón. No creo que haya habido tanto juego abierto.”

La acción eclipsó el drama tras bambalinas que dominó la preparación para lo que se ha convertido en uno de los enfrentamientos más esperados de la liga.

La mayor parte del debate previo al partido giró en torno al destino del descontento delantero del Newcastle, Alexander Isak. El atacante sueco ha sido prolífico para el Newcastle en las últimas dos temporadas, pero quiere un traspaso y no ha jugado desde que el club, propiedad de Arabia Saudí, rechazó la oferta de 110 millones de libras del Liverpool este mes.

Hubo mucha conversación sobre cómo los fanáticos del Newcastle enfrentarían la controversia, y antes del inicio del partido desplegaron una bandera saludando al entrenador Howe y una pancarta con un mensaje contundente.