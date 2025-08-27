Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido de Renata Zarazúa; Ronda 2 del US Open

Renata Zarazúa escribió su nombre en el libro de historia del US Open al ser la primera mexicana en vencer a una tenista dentro del top 10 del ranking WTA en el último Grand Slam del año y este jueves buscará seguir en la pelea por el título en Nueva York.

La tenista mexicana vino de atrás en su partido ante Madison Keys y terminó venciendo a la estadounidense por un marcador de dos sets a uno con parciales de 7-6(10), (3)6-7 y 5-7, para que toda la afición que estuvo en la cancha del Arthur Ashe Stadium presenciara historia pura.

Todo parece indicar que el verdadero rival de Renata Zarazúa es su propia mente, ya que la mexicana comentó que antes de salir a su partido ante Keys se sentía muy nerviosa y con ganas hasta de llorar, pero al final esas lágrimas se convirtieron en alegría pura al ver la pelota pegar en la red y quedarse del lado de su rival.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido de Renata Zarazúa en el US Open

El partido entre Renata Zarazúa y Diane Parry se jugará este jueves, 28 de agosto de 2025, en la Cancha 5 del complejo del US Open, ubicado en Nueva York. El primer saque se realizará en punto de las 11:50 horas, horario estimado, y podrá seguirse en vivo a través de ESPN. También estará disponible en Disney+ Premium.

Fecha: jueves 28 de agosto de 2025

Hora: 11:50, horario estimado

Estadio: Cancha 5 del US Open

Transmisión: ESPN y Disney+ Premium

Renata Zarazúa venció a una campeona de Grand Slam

En un partido que parecía muy difícil para Renata Zarazúa, la mexicana logró vencer a Madison Keys en tres sets para llevarse el boleto a la segunda ronda del US Open, pero eso no se quedó solo en una victoria.

La tenista se convirtió en el primera mexicana en vencer a una raqueta que está dentro del top 10 del ranking WTA, además Keys fue campeona del Australian Open este año, venciendo a Aryna Sabalenka, número uno del mundo, en la gran final del primer Grand Slam del año.

Renata Zarazúa con los mejores ánimos en busca de la tercera ronda del US Open

Después de una tremenda hazaña en su primer partido dentro del US Open ante Madison Keys, Renata Zarazúa tiene los ánimos hasta el cielo para ir en busca de la victoria que la coloque en la tercera ronda del cuarto Grand Slam del año.

Ahora se verá las caras ante Diane Parry, la tenista francesa que dejó en el camino a la raqueta checa Petra Kvitová, después de ganar dos sets seguidos por parciales de 1-6 y 0-6; ahora verá de lo que la mexicana es capaz.

En caso de que Renata Zarazúa avance a la ronda tres del US Open, se medirá ante la ganadora del partido entre la suiza Zeynep Sonmez y la ucraniana Marta Kostyuk.

