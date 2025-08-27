Leagues Cup 2025: Estos son los resultados de las semifinales y los equipos que jugarán la final del torneo

Inter Miami recibió al Orlando City en el Chase Stadium para las semifinales de Leagues Cup.

Las semifinales de la Leagues Cup concluyeron con éxito y ya se conocen a los dos equipos que disputarán la gran final del torneo binacional entre la MLS y la Liga MX, por un lado estará el Inter Miami y por el otro el Seattle Sounders peleará por levantar por primera vez el título.

El primer partido que se llevó a cabo fue el del Inter Miami contra el Orlando City, donde el conjunto de ‘Las Garzas’ se llevó la victoria 3-1 para instalarse en una nueva final del certamen binacional.

El encargado de anotar los goles para darle la vuelta al marcado fue Lionel Messi, el astro argentino consiguió el primero desde los once pasos y el segundo gracias a una estupenda jugada colectiva, casi por terminar el partido, Telasco Segovia fue el encargado de poner el último clavo en el ataúd del conjunto de Orlando. Marco Pasalic descontó por la visita.

GOOOOOOOOAL! ⚽️



Marco Pašalić scores and @OrlandoCitySC takes the lead justo antes del descanso 💜



Watch #LeaguesCup2025 Semifinals with MLS Season Pass on Apple TV 📺 pic.twitter.com/H2embN5ChH — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 28, 2025

MESSI SCORES FROM THE SPOT AND LEVELS THE SEMIFINAL 🔝



Watch @InterMiamiCF vs. @OrlandoCitySC with MLS Season Pass on Apple TV 📺#LeaguesCup2025 🏆 pic.twitter.com/o94oT7YeVc — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 28, 2025

MESSI WITH A BRACE AND COMEBACK FOR INTER MIAMI!!! 🐐🇦🇷



El 10 argentino acerca a los de Miami a la final de #LeaguesCup2025 🏆



Watch it with MLS Season Pass on Apple TV 📺 https://t.co/8TZZqdjlpc pic.twitter.com/v0KJcaKx36 — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 28, 2025

AREPA POWER! 💪🇻🇪



Telasco Segovia scores the third one for Inter Miami, que se enfila a la gran final de #LeaguesCup2025 pic.twitter.com/M4zZ8D8fAj — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 28, 2025

Seattle Sounders quiere su primer título de la Leagues Cup

El equipo de la MLS que le propinó una goleada 7-0 al Cruz Azul logró vencer 2-0 al LA Galaxy, actual campeón del torneo local, para instalarse en la gran final del torneo binacional e ir en busca de su primer trofeo de la Leagues Cup.

El compromiso entre estas dos escuadras estuvo muy parejo en la cancha del Dignity Health Sports Park, pero los que estuvieron más finos al momento de definir frente al arco rival fueron los pupilos de Brian Schmetzer, que a pesar de tener uno menos lograron sacar la victoria.

Los goles cayeron gracias a Pedro de la Vega, que rompió la red al minuto 7 de tiempo corrido, y en el segundo tiempo apareció Osaze De Rosario para poner el segundo de Seattle y así finiquitar la eliminatoria desde el minuto 57 de juego.

😱 What a GOLAZO by Osaze De Rosario! @SoundersFC score el segundo de la noche in LA ⚽️



Watch #LeaguesCup2025 Semifinals with #MLSSeasonPass on @AppleTV 📺 https://t.co/MLWoxtvrIh pic.twitter.com/FzQoJ3Zc9w — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 28, 2025

¿Cuándo será la gran final de la Leagues Cup?

Todo está listo para que se lleve a cabo la gran final de la Leagues Cup 2025 entre el Inter Miami y el Seattle Sounders, donde Lionel Messi y compañía quieren ser el primer equipo en levantar dos veces el trofeo del certamen binacional.

El encuentro se llevará a cabo el domingo 31 de agosto y dará inicio en punto de las 20:55 horas, tiempo del centro de México, pero casi tres horas antes arrancará el encuentro por el tercer lugar entre el Orlando City y el LA Galaxy.

Miami quiere ser el único equipo en tener dos trofeos de la Leagues Cup, mientras que Seattle busca levantar su primer título del torneo que se disputa entre la Liga MX y la MLS.

DCO