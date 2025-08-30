Jannik Sinner sufre ante Denis Shapovalov pero consigue avanzar a octavos de final del US Open

Jannik Sinner sigue vivo en el US Open después de vencer a Denis Shapovalov en la cancha del Arthur Ashe Stadium. El italiano sufrió durante el primer set, pero consiguió recomponerse para llevarse la victoria por parciales de 5-7, 6-4, 6-3 y 6-2.

El tenista canadiense, número 27 del mundo, puso a temblar al primer lugar del ranking ATP durante los primeros 12 juegos del primer set, el cual terminó ganando; sin embargo, no logró detener las embestidas de Sinner y terminó regalando las otras tres mangas para irse derrotado en tercera ronda.

Para llevarse la victoria y el boleto a los octavos de final, “El Zorro” se llevó el primer juego, seguido de un break; después cada uno se repartió un game, pero al final Jannik Sinner con un buen disparo y una deficiente respuesta de su rival puso punto final a esta historia para llevarse el encuentro.

Jannik Sinner turns on the jets and flies into the second week! 🚀 pic.twitter.com/pSwvrCIEjT — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2025

Los mejores episodios de Jannik Sinner en el partido ante el canadiense fueron el cuarto y quinto, donde solo permitió que Shapovalov lograra ganar tres juegos y el seis para llevarse el set. Aunque en las estadísticas su rival consiguió 15 aces, 73 por ciento de puntos ganados con el primer servicio y 53 por ciento de puntos de quiebre salvados, por su parte Sinner solo logró dos servicios sin respuesta.

Con esta victoria, Jannik Sinner se convierte en el cuarto tenista más joven en conseguir 20 victorias en los cuatro Grand Slams, Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y US Open, uniéndose a la lista donde se encuentran Rafael Nadal, Boris Becker y Novak Djokovic.

La raqueta italiana es una de las favoritas para llevarse el título del último Grand Slam del año, junto a tenistas como Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, pero cabe recalcar que el desempeño del español, número dos del mundo, ha sido mejor que el de su acérrimo rival, ya que ‘El Niño Maravilla’ no ha dejado que sus rivales le ganen un set, mientras que Sinner ya perdió su primera manga del torneo ante Denis Shapovalov.

Jannik Sinner becomes the fourth youngest man to record 20 wins at all four Slams after Rafael Nadal, Boris Becker, and Novak Djokovic. pic.twitter.com/ObwUGBfrNd — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2025

Las presas de Jannik Sinner en lo que va del torneo han sido las siguientes: en primera ronda venció a Vit Kopriva, en la siguiente fase dejó fuera a Alexei Popyrin y en su último encuentro en el US Open venció a Denis Shapovalov.

Después de una excelente batalla ante el canadiense, el cuerpo y alma de Jannik Sinner ya descansan con el boleto a los octavos de final en la bolsa; ahora solo queda esperar al rival del italiano en la siguiente fase, el cual saldrá del partido entre Aleksandr Búblik y el estadounidense Tommy Paul.

DCO