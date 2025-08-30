Oscar Piastri logra pole position para el Gran Premio de Países Bajos de F1

Oscar Piastri, de Mc Laren, en Zandvoort, en el Gran Premio de Países Bajos.

El piloto Oscar Piastri de la escudería McLaren consiguió la pole position para el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1.

Piastri fue el volante más veloz en la clasificación en el Circuito de Zandvoort este sábado. Detrás de él acabó Lando Norris, del equipo McLaren.

QUALIFYING CLASSIFICATION



Piastri pips Norris to pole with Verstappen giving it everything to seize P3 👏#F1 #DutchGP pic.twitter.com/J7dUQg3MfZ — Formula 1 (@F1) August 30, 2025

El Gran Premio de Países Bajos marca la reanudación de la F1 2025 después del tradicional parón de verano.

¿Cómo va el campeonato de pilotos de la F1?

El australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris, ambos de McLaren, intentarán aumentar su dominio en el campeonato de pilotos de la F1 2025, en el que marchan en la primera y segunda posición con 284 y 275 puntos, de manera respectiva.

El neerlandés Max Verstappen, actual tetracampeón del mundo, aparece en un lejano tercer lugar con 187 unidades.

Gracias al dominio de Oscar Piastri y Lando Norris, McLaren ocupa un cómodo primer lugar en el campeonato de constructores con una cosecha de 559 puntos. Ferrari, con Charles Leclerc y Lewis Hamilto, es segundo con 260 unidades.

¿Quién fue el ganador del último Gran Premio de Países Bajos de F1?

El británico Lando Norris se alzó con la victoria en el Gran Premio de Países Bajos del 2024. El podio lo completaron Max Verstappen y Charles Leclerc.

Fue una de las cuatro carreras que el volante de McLaren ganó en la F1 2024, campaña en la que culminó subcampeón con 374 puntos.

EVG