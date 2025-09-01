Jannik Sinner aplasta a Aleksandr Bublik y avanza a cuartos de final del US Open 2025

El tenista número 1 del mundo y ganador de los últimos tres torneos de Grand Slam jugados en canchas duras, Jannik Sinner, avanzó con paso firme a los cuartos de final del US Open 2025 tras vencer sin problemas al kazajo Aleksandr Stanislavovich Bublik por triple 6-1.

Jannik Sinner, ganador de cuatro Majors, incluido el Abierto de Estados Unidos de 2024, tiene la sexta racha de triunfos en Grand Slam en canchas duras en fila más grande de la historia, con 25 y contando.

A hold of serve has Bublik celebrating late in the third set. pic.twitter.com/MNMD0ShoOt — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2025

John McEnroe (de 1979-1982) consiguió 26 conquistas al hilo, misma cifra que Ivan Lendl (1985-1988) y Novak Djokovic (2015-2016). El Terremoto de los Balcanes logró 27 triunfos consecutivos de 2011 a 2012, pero la cifra histórica pertenece a Roger Federer, quien de 2005 a 2008 hilo 40 partidos ganados.

“Es asombroso, hay mucha energía, se siente diferente que otras canchas porque es la más grande, lo hace especial, un gran resultado, feliz de estar en cuertos y nos obliga a jugar lo mejor que podamos”, dijo Sinner tras ganar en la cancha principal, el Arthur Ashe Stadium.

En un juego que duró una hora 21 minutos, Sinner pareció una máquina ante Bublik, quien venía de vencer al estadounidense Tommy Paul por 7-6 (5), 6-7 (4), 6-3, 6-7 (5), 6-1, un juego que se extendió por tres horas y media, y que terminó en la madrugada. El kazajo logró ganar al menos un punto por set ante Sinner.

It's just too much from Sinner at this point.



Even Darren Cahill is smiling. pic.twitter.com/1Tw7qtJetb — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2025

La próxima vez que Sinner salte a la cancha en Flushing Meadows será para hacer historia, pues su rival es nada menos que su compatriota Lorenzo Musetti, siendo la primera vez que se enfrenten dos italianos en cuartos de final en la era abierta en un torneo de Grand Slam.

“El tenis italiano está en buen momento. Lorenzo es uno de los grandes talentos que tenemos, vamos a tener a un jugador italiano en semifinales, va a ser muy especial”, dijo sobre su siguiente duelo, que de ganar, lo pondrá a un juego de la final del Abierto de Estados Unidos.

La racha de Sinner en canchas duras lo tiene sin perder en Melbourne (Abierto de Australia) o Nueva York (US Open) desde 2023 y ante Lorenzo Musetti parte como el favorito para salir con el brazo en alto.

Los demás cuartos de final enfrentan a Félix Auger-Aliassime vs Álex de Miñaur, a Carlos Alcaraz vs Jiří Lehečka y a Novak Djokovic ante el único estadounidense que queda con vida en el torneo, Taylor Fritz.

