Ella es Laila Hasanovic, la hermosa modelo danesa y nueva novia de Jannik Sinner

El fondo de pantalla del teléfono de Jannik Sinner ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas, pues gracias a este detalle se pudo conocer la identidad de quien sería su nueva novia, siendo nada menos que una hermosa modelo danesa.

Durante el US Open 2025 se pudo ver el celular de Sinner y en él, como fondo de pantalla, estaba una joven, que se volvio viral, pues todos querían conocer de quién se trataba. Al final, se identificó a la mujer como Laila Hasanovic, famosa modelo danesa.

La foto confirmaría que se trata de su nueva pareja y además, hizo recordar las palabras del tenista italiano de cara al Abierto de Estados Unidos. “Sí, estoy enamorado, pero no hablamos de nuestra vida privada”.

TE RECOMENDAMOS: Tenis Jannik Sinner aplasta a Aleksandr Bublik y avanza a cuartos de final del US Open 2025

¿Quién es la nueva pareja de Jannik Sinner?

La supuesta novia de Jannik Sinner es la modelo danesa Laila Hasanovic, quien tiene 24 años de edad y trabaja con muchas marcas internacionales, además de ser una influencer y tener campañas en redes sociales.

De acuerdo con el medio ‘Bild’, Laila Hasanovic y Jannik Sinner fueron vistos juntos en Copenhague, Dinamarca, país del que es originaria la modelo, en mayo de 2025.

Para la modelo no será nuevo salir con atleta de alto rendimiento, aunque tal vez sea su primer pareja deportista de alto perfil, pues anteriormente estaba de novia con Mick Schumacher, hijo de Michael Schumacher, y expiloto de F1.

Mick Schumacher es conocido por su padre, una leyenda del automovilismo y multicampeón de la F1, sin embargo, su legado dentro de las pistas no se acercó nada al de su papá.

aar