Novak Djokovic vs Carlos Alcaraz: ¿Cuándo y dónde ver la semifinal del US Open 2025?

Las semifinales del US Open 2025 nos regalarán otra vez un choque épico entre el serbio Novak Djokovic y el español Carlos Alcaraz. El tenista más grandes que jamás ha jugado al deporte se enfrenta ante la estrella en ascenso que quiere ocupar su lugar en la cadena alimenticia de la ATP.

Con 24 títulos de Grand Slam en sus espaldas, la mayor cantidad para cualquier tenista, Nole está de nueva cuenta en una semifinal de Major, de hecho, con 38 años de edad, 2025 es la séptima vez en su carrera que logra estar en semis de los cuatro torneos grandes del año.

El año pasado Djokovic se coronó campeón olímpico, tan solo mes y medio después de haberse operado los meniscos, su rival será el hombre que enfrenta a continuación en el Abierto de Estados Unidos; Carlos Alcaraz, quien ha ganado 35 de sus últimos 36 partidos. La derrota fue contra el número uno del mundo, Jannik Sinner, en la final de Wimbledon 2025.

¿Cuándo y donde ver Novak Djokovic vs Carlos Alcaraz del US Open 2025?

El juego entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, de las semifinales del US Open 2025, está programado para jugarse este viernes 5 de septiembre con horario por definir. La transmisión la podrás seguir por ESPN y Disney Plus.

Así llegan a las semifinal del US Open

Aunque sufrió y perdió en el tercer set, el serbio Novak Djokovic se las arregló y venció 6-3, 7-5, 3-6 y 6-4 en cuartos de final a Taylor Fritz, quien era el último estadounidense con vida en el US Open 2025, con lo que Nole empata a Jimmy Connors como el tenista con más semifinales en Flushing Meadows, con 14.

Ahora el Djoker se medirá ante Carlos Alcaraz por un lugar en la final del último torneo grande del año. Ante el español el astro balcánico estará viviendo su semifinal 53 de Grand Slam.

Por su parte, Carlos Alcaraz venció al checo Jiri Lehecka por 6-4, 6-2, 6-4 en los cuartos de final. Ahora vivirá su primera semifinal en cancha dura de un Grand Slam desde 2023, año en el que terminó ganado su primer Major, justamente en el US Open.

Alcaraz, con 22 años de edad, está por novena vez en semifinales, marca que solo supera su compatriota Rafael Nadal con 12 semis antes de cumplir 23.

Los cuartos de final masculinos siguen mañana con el choque entre Félix Auger-Aliassime vs Álex de Miñaur y con el inédito duelo entre italianos en cuartos en la era abierta de los Grand Slam, entre Jannik Sinner y Lorenzo Musetti.

