¿Qué es un hat trick en el futbol?

La Copa Mundial ha estado llena de emoción entre las personas que son seguidoras asiduas del futbol, y también de aquellas que solamente quieren mostrar apoyo al equipo de su país, por lo que probablemente algunas escuchen términos que desconocían.

El Mundial de este 2026 ha estado lleno de momentos que se quedarán en la memoria de muchos, desde la polémica los jugadores de irán que señalaron que la competencia no es justa para ellos, hasta la conmovedora historia de Vozinha y su madre, o de los seleccionados que llegan por primera vez al torneo.

Además de esto, los tres goles que anotó Leonel Messi durante el debut del equipo argentino en uno de los momentos más complicados de su vida personal también formarán parte de la historia de este Mundial.

🚨🇦🇷 WATCH: The ovation for Lionel Messi after his hat-trick against Algeria.

A record-breaker. A legend. A humble champion. 🐐❤️pic.twitter.com/JdfJCy6GWN — World Cup 2026 (@WorldCupMedia_) June 18, 2026

¿Qué es un hat trick?

Algunos de los términos que probablemente escucharás durante este Mundial y que no son tan frecuentes son doblete y hat-trick, y ambos hacen alución a lo mismo, anotar goles.

Un hat trick hace referencia al hecho de que un mismo jugador logre anotar tres goles en un partido, tal como Leonel Messi lo hizo el pasado 16 de junio contra Argelia, y este fenómeno también es conocido como triplete.

Mientras que un doblete es la palabra que recibe el hecho de que un jugador anote dos goles en el mismo partido, sin importar si los goles son continúos o si no son el único de su equipo en anotar.

هدف! ⚽️💥

ثلاثية من كينيونيس للقادسية أمام الاتحاد بهدف بالكعب، وينفرد بصدارة الهدافين 🔝🔴



⁩ #الاتحاد_القادسية | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/poX31xH4RC — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) May 21, 2026

El término hat-trick no es originario del futbol, pues este comenzó a utilizarse desde 1859 en el cricket, y en este deporte se utiliza haciendo referencia al momento en que un jugador elimina a tres wickets en tres lanzamientos consecutivos.

En la historia de futbol el jugador que más hat-tricks tiene en su conteo es Pelé, pues cuenta con un total de 92 tripletes en su carrera durante las copas del mundo desde 1958, cuando fue el primer jugador en tener este tipo de goles en un mundial.

En algún momento las personas consideraban que un jugador podía conseguir un hat-trick cuando no solamente anotaban tres goles en un partido, sino cuando estos eran anotados de distinta manera: uno con el pie izquierdo, uno con el pie derecho y uno con la cabeza.

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