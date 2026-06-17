¿Cuándo vuelven a jugar Cristiano Ronaldo y Portugal en el Mundial 2026?

Con Cristiano Ronaldo en la cancha, Portugal necesita vencer a Uzbekistán para dar un paso firme hacia la siguiente ronda del Mundial.

Cristiano Ronaldo ya tiene fecha para volver a la actividad en el Mundial 2026. Después del empate 1-1 de Portugal frente a República Democrática del Congo en su presentación, el capitán luso disputará la segunda jornada del Grupo K ante Uzbekistán, un partido en el que buscará acercar a su selección a la ronda de dieciseisavos de final y seguir ampliando una colección de récords que lo mantiene entre las mayores leyendas de la Copa del Mundo.

El encuentro entre Portugal y Uzbekistán se disputará el próximo martes 23 de junio en el Houston Stadium, correspondiente a la segunda fecha del Grupo K, integrado también por Colombia y RD del Congo. Dependiendo del resultado entre colombianos y uzbekos en la primera jornada, el compromiso podría resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos en la justa.

CONGO LE EMPATÓ EL PARTIDO A PORTUGAL CON EL 20% DE POSESIÓN 🚬 pic.twitter.com/maGYYBFrgj — Martinalgui (@MartinoliCuri) June 17, 2026

Portugal necesita ganar para encaminar su clasificación

El conjunto dirigido por el español Roberto Martínez dejó escapar el triunfo en su debut después de adelantarse con un gol de João Neves en los primeros minutos. Sin embargo, República Democrática del Congo reaccionó antes del descanso e igualó el marcador gracias a un cabezazo de Yoane Wissa, dejando a los lusos con un punto y la obligación de sumar de tres frente a Uzbekistán.

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CR7, quien disputó todo el encuentro con los lusos, no pudo rematar entre los tres postes, por lo que buscará estrenarse como goleador en esta edición y mantener viva otra de sus marcas históricas en Copas del Mundo.

CR7 Ronaldo sigue persiguiendo nuevos récords

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo disputa su sexta Copa del Mundo, convirtiéndose en apenas el segundo futbolista de la historia en alcanzar esa cifra, solo por detrás del argentino Lionel Messi, quien también participa en esta edición.

El delantero portugués también es el primer jugador en haber anotado al menos un gol en cinco Mundiales distintos y todavía aspira a aumentar su registro de tantos mundialistas.

Frente a Uzbekistán, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro no solo buscará ayudar a Portugal a conseguir su primera victoria del torneo, sino también demostrar que, incluso en la recta final de su trayectoria, continúa siendo uno de los protagonistas del escenario más importante del futbol mundial.

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