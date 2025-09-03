Así se jugarán las semifinales del US Open 2025 femenil; ¿Naomi Osaka dará la sorpresa?

El último Grand Slam del año está a días de culminar y nos quedan dos partidos antes de conocer a las dos finalistas del US Open 2025. Ninguna de las campeonas de los anteriores tres majors logró llegar a la final en el Flushing Meadows.

Las primeras en conseguir su pase a la antesala de la gran final fueron Aryna Sabalenka, número uno del ranking WTA, y Jessica Pegula, tenista estadounidense que quiere avanzar al partido por el título frente a su gente.

Las últimas dos raquetas en lograr el boleto a las semifinales del US Open fueron Amanda Anisimova, quien tomó venganza de Iga Swiatek por lo ocurrido en Wimbledon, y Naomi Osaka, la tenista japonesa que está causando furor en Nueva York por su estilo de juego y la moda que impone en las canchas del cuarto Grand Slam de la temporada.

Djokovic 🆚 Alcaraz



The world awaits Friday. pic.twitter.com/IK7I763rZP — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025

Así se jugarán las semifinales del US Open 2025

Los dos cruces para las semifinales del US Open están listos, solo necesitamos que llegue la fecha pactada para ver a las tenistas volver a la cancha en busca de meterse a la gran final del cuarto Grand Slam de la temporada

Primera semifinal: Aryna Sabalenka vs Jessica Pegula

Segunda semifinal: Naomi Osaka vs Amanda Anisimova

Las dos tenistas que logren avanzar de ronda, se verán las caras el próximo sábado 6 de septiembre en la cancha del Arthur Ashe Stadium para definir a la nueva campeona del US Open, aunque Sabalenka quiere conseguir el bicampeonato en Nueva York.

The celebration and the exhale for @naomiosaka! pic.twitter.com/b9nGMZWCpI — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2025

El US Open marca el final de la temporada en el tenis profesional

Después de un largo año en el tenis profesional, los atletas llegan a Nueva York para disputar el último Grand Slam del año, el único que se disputa en el continente americano y donde buscan salir con la mano en alto antes de las finales de cada categoría.

Durante toda la temporada, los tenistas buscan sumar puntos y trofeos para conseguir su pase a las ATP World Tour Finals y las WTA Finals, que este año se disputarán en Pala Alpitour en Turín, Italia, y Riyadh, respectivamente.

Este año, ninguna de las campeonas de los tres Grand Slam anteriores, Australian Open, Roland Garros y Wimbledon, logró llegar a la final del US Open, así que esta temporada tendremos diferente ganadora de cada major. Aunque cabe recalcar que Aryna Sabalenka ha llegado a la final en dos ocasiones, en Australia y París, en ambas veces siendo subcampeona.

DCO