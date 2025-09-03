Félix Auger-Aliassime de la sorpresa del US Open al vencer a Álex de Miñaur en cuartos de final

Félix Auger-Aliassime acaba de dar la mayor sorpresa del US Open al dejar en el camino a Álex de Miñaur después de jugar cuatro sets y llevarse la victoria por parciales de 4-6, 7-6, 7-5 y 7-6, para instalarse en las semifinales por segunda vez en su carrera profesional.

El tenista canadiense no ha tenido un camino fácil dentro del cuarto Grand Slam del año, pues en los últimos tres partidos se ha medido ante el tercero, décimo quinto y octavo puesto del ranking ATP.

La última vez que Auger-Aliassime se presentó en las semifinales en el complejo de Flushing Meadows fue en la edición del 2021, cuando fue derrotado por Daniil Medvédev en sets seguidos por parciales de 4-6, 5-7 y 2-6.

FELIX RIDES OUT THE ROLLERCOASTER! 🎢 pic.twitter.com/qhkRl5F634 — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025

En 2021, Félix Auger-Aliassime dejó en el camino a grandes tenistas, como Frances Tiafoe y Carlos Alcaraz en los octavos de final y cuartos de final, respectivamente, y en esta edición del US Open ha vencido a Alexander Zverev, Andrey Rublev y Álex de Miñaur.

El tenista canadiense inició perdiendo el partido al caer en el primer set 6-4 y la afición esperaba que Álex de Miñaur continuara con su hegemonía, pero Auger-Aliassime tenía otros planes y terminó llevándose las otras tres mangas, dos de ellas en tiebreak.

Hablando de estadísticas, Félix Auger-Aliassime estuvo intratable durante las 4 horas y 9 minutos que duró el encuentro, pues logró 22 aces y el 82 por ciento de puntos ganados con su primer servicio. Al final, el punto del gane fue porque su rival contestó de mala forma la pelota para mandarla afuera de la cancha.

Soaring FAA 🚀



Auger-Aliassime survives De Minaur in four sets to reach the final four! pic.twitter.com/5B7iy3eDBX — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025

Después de vivir una tremenda batalla campal ante Álex de Miñaur, Félix Auger-Aliassime ya puede descansar con el boleto a las semifinales en la bolsa y ahora espera rival, el cual saldrá del partido entre Jannik Sinner y su compatriota Lorenzo Musetti.

Si las anteriores peleas de Auger-Aliassime, la que sigue en la antesala de la gran final será una de las más importantes de su carrera, pues se medirá ante el primer o décimo puesto del ranking ATP y deberá dejar todo en la cancha si quiere llegar a la gran final del US Open.

Este año, el tenista canadiense ya ha conseguido dos títulos en el Open Sud de France y en el Torneo Internacional de Adelaide, pero ahora está cerca de pelear por su primer trofeo de un Grand Slam, aunque tendrá que verse las caras ante las mejores raquetas del mundo.

DCO