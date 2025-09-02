¡INSÓLITO! Aficionado intento robarle sus pertenencias a Jannik Sinner en plena cancha del US Open (VIDEO)

El nombre de Jannik Sinner se volvió viral en redes sociales, pero no por sacar un resultado positivo en los octavos de final del US Open ante Aleksandr Búblik, sino porque estuvo cerca de ser víctima de un terrible robo por parte de un aficionado.

En un video que circula en internet, se puede ver que el tenista italiano agarra su maleta donde se encuentran sus raquetas y se acerca a la grada para sacarse algunas fotografías con los fanáticos, pero uno de ellos intenta abrir su mochila para sustraer algún objeto del número uno del mundo.

Jannik Sinner sintió el sutil jalón por parte del aficionado, se percató de lo que estaba ocurriendo y decidió retirarse de inmediato del Arthur Ashe Stadium. Además, una persona de seguridad del estadio se dio cuenta de la terrible acción y le quitó las manos a la persona.

Este tipo es tan inteligente como para querer robarle algo a Sinner de su propia mochila en medio del estadio.



🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/EOoT7WgIZw — José Morón (@jmgmoron) September 2, 2025

Aleksandr Búblik se derrite ante el potencial de Jannik Sinner

Después de un partido que Jannik Sinner dominó de principio a fin, Aleksandr Búblik se acercó a la red para darse la mano con el tenista italiano y dejó en claro que el número uno del mundo es el mejor tenista del mundo.

Búblik vivió su quinta derrota ante Sinner, pero no fue cualquier partido perdido, pues el atleta kazajo solo consiguió ganar un juego en cada set. El marcador quedó 6-1, 6-1 y 6-1, para que ‘El Zorro’ se llevara la victoria y el boleto a los cuartos de final del certamen.

Aleksandr Búblik abrazó a Jannik Sinner y le dijo que “eso estuvo muy bueno (el partido), no soy malo, pero tú eres el mejor”, dejando en claro que el nivel por parte de la raqueta italiana es superior al suyo.

Alexander Bublik couldn't believe what he witnessed from Jannik Sinner tonight. pic.twitter.com/c1uSUDebSE — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2025

Jannik Sinner quiere igualar a Carlos Alcaraz en títulos de Grand Slam

La nueva era del tenis está tomando fuerza y parece que los tenistas que pelearán todos los títulos de Grand Slam por un largo tiempo serán Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, por el nivel que han mostrado este 2025.

El tenista italiano ha salido campeón en dos de ellos; primero lo hizo en el Australian Open a inicios de la temporada y después consiguió llevarse el título de Wimbledon, por primera vez en su carrera profesional. Además, quiere ganar el US Open para empatar a Alcaraz en títulos de Grand Slam con cinco.

Por su parte, ‘El Niño Maravilla’ ha salido con la mano en alto de Roland Garros, donde sostuvo un partido histórico ante Sinner, pero quiere el trofeo del US Open para repartir los títulos de grandes torneos del 2025 con el italiano.

