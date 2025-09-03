Jannik Sinner se impone en sets seguidos a Lorenzo Musetti para avanzar a semifinales del US Open

Jannik Sinner sigue demostrando por qué es el tenista número uno del mundo y en su partido de cuartos de final ante Lorenzo Musetti, logró vencer a su compatriota en tres sets seguidos por parciales de 6-1, 6-4 y 6-2 para ser el último invitado a las semifinales del US Open.

El tenista italiano solo ha perdido un set en lo que va del torneo y fue la primera manga en su partido de tercera ronda ante Denis Shapovalov, pero de ahí en fuera ha manejado todos sus partidos de inicio a fin para llegar hasta la antesala de la gran final en Flushing Meadows.

Desde el primer episodio de esta guerra entre italianos, el puesto número uno del ranking ATP impuso condiciones al solo dejar ganar un juego a Musetti y llevarse el set inicial con dos quiebres de saque a su rival incluidos.

And business is good. pic.twitter.com/gTU6rBZFDG — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2025

Jannik Sinner continúa escribiendo historia en el tenis profesional, pues en esta temporada 2025, el italiano ha logrado llegar a todas las semifinales de los cuatro Grand Slams: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y US Open.

El único set donde se vio que Lorenzo Musetti podía igualar al número uno del mundo fue el segundo, pues en el séptimo juego consiguió ponerse 3-4 arriba en el tablero, pero ‘El Zorro’ igualó el marcador, logró un break y después puso punto final al segundo episodio con un 6-4 después de 46 minutos.

Sinner fue el último invitado a las semifinales del US Open, pues el primero en conseguir su boleto a la antesala de la gran final fue su acérrimo rival Carlos Alcaraz; después avanzó Novak Djokovic, venciendo a Taylor Fritz; Félix Auger-Aliassime dio la sorpresa del certamen al eliminar a Álex de Miñaur y se enfrentará al italiano por el boleto al partido por el título.