Revelan impactante VIDEO del Bofo Bautista sobornando a policías en Guadalajara

El ‘Bofo’ Bautista se volvió viral en redes sociales, pero no por ser un ciudadano ejemplar, pues fue detenido en las calles de Guadalajara por dos policías de tránsito y terminó sobornando a las oficiales para que lo dejaran ir libre.

En el video se puede ver cómo el exfutbolista del Guadalajara está arriba de su camioneta y dos policías se encuentran hablando con él a un lado de su automóvil, pero en un momento de la grabación se puede ver cómo uno de los oficiales le regresa su credencial y en ese momento hacen el intercambio por el billete.

Después de intercambiar su licencia y el dinero, los dos policías proceden a retirarse de regreso a su patrulla, dejando libre a la exestrella de las Chivas sin imponerle alguna multa por la infracción que realizó en las calles de Guadalajara.

El bofo Bautista captado in fraganti hoy en la zona de andares. ¿De a cuanto habrá sido el billete para la autoridad? 🤔 pic.twitter.com/TzuNWxicp8 — Los Líderes (@_los_lideres) September 4, 2025

Estas fueron las reacciones de la afición al soborno del Bofo Bautista

La terrible acción del ‘Bofo’ Bautista sobornando a dos oficiales de tránsito para que lo dejen ir sin ningún problema o alguna multa, se volvió viral en redes sociales y la afición mexicana no se tardó en criticar al exfutbolista de las Chivas.

Algunos comentarios de los internautas fueron recordándole a Bautista que siempre dijo que el América robaba títulos y partidos, pero que esta acción de su parte no es la mejor imagen para hablar sobre robos o sobornos.

“Los valores de una leyenda de Chivas”, “Yo vi que le dio una estampita firmada para su álbum del mundial del 2010”, “Yo vi dos billetes de 100 pesos”, “Pero el América compra árbitros, ¿no?”, son algunos de los comentarios de los aficionados mexicanos.

Las polémicas no terminan para el Bofo Bautista

El ‘Bofo’ Bautista es una de las leyendas más grandes del Club Deportivo Guadalajara, pero desde que se alejó de las canchas, el mexicano ha estado envuelto en diferentes polémicas por sus acciones.

Hace unas semanas, el exdelantero de las Chivas estuvo presente en un partido de leyendas entre el América y el Guadalajara, pero él se llevó los reflectores por protagonizar una pelea con el Chepe Guerrero.

Todo inició porque el ‘Bofo’ Bautista lanzó un tremendo manotazo a Guerrero, algo que no le pareció a su rival y el jugador de las leyendas del América le respondió a la exfigura de las Chivas con un puñetazo en el pecho.

