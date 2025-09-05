Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el New York Jets vs Pittsburgh Steelers; Semana 1 de la NFL

Los Jets recibirán a los Steelers en la Semana 1 de la NFL.

La Semana 1 de la Temporada 2025 de la NFL continúa con un duelo clave entre New York Jets y Pittsburgh Steelers, dos equipos que llegan al MetLife Stadium en busca de sumar su primera victoria de la campaña.

El conjunto visitante es una de las franquicias con mayor afición en México y este domingo varios fanáticos de la Toalla Terrible estarán al tanto de lo que realice su equipo en su primer encuentro de la campaña, mientras que Justin Fields se encontrará con su exequipo.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

green on white for the Green & White pic.twitter.com/d84oqs5DmJ — New York Jets (@nyjets) September 5, 2025

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el New York Jets vs Pittsburgh Steelers

El partido entre New York Jets y Pittsburgh Steelers se jugará este domingo, 7 de septiembre de 2025, en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey. La patada de salida será en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Fox Sports.

Fecha: domingo 7 de septiembre de 2025

Hora: 11:00

Estadio: MetLife Stadium

Transmisión: Fox Sports

Pittsburgh Steelers no ganan un Super Bowl desde hace 16 años

El equipo dirigido por Aaron Glenn viene de ganar un partido y perder dos en la pretemporada, mientras que los de Mike Tomlin intentarán seguir con una buena racha, pues entre los partidos de preparación salieron con la victoria en dos de ellos.

Este partido también representa el inicio de una dura misión para los Steelers, pues los de Pittsburgh no ganan un título de la NFL desde hace 16 años, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados, además de que será la primera campaña de Aaron Rodgers con la ‘Toalla Terrible’, pero el último baile del mariscal de campo en la National Football League.

La NFL ha estado llena de sorpresas y emociones, y esta Semana 1 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

DCO