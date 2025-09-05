México, con efectividad sobre los asiáticos del 65 por ciento

Jiménez celebra con sus compañeros en la final de la Copa Oro 2025.

La Selección Mexicana de Futbol encara dos partidos de caracter amistoso en Estados Unidos de cara a su preparación para el Mundial del 2026. Sus próximos rivales son Japón y Corea del Sur en la Fecha FIFA de septiembre y el Tricolor tiene un saldo favorable contra países asiáticos, pues cuenta con un saldo favorable del 65 por ciento en 48 partidos.

El encuentro ante Japón se disputará el sábado en punto de las 20:00 horas del centro de México y contra Corea del Sur lo hará tres días después a las 19:00 horas.

A la selección asiática que más ha enfrentado México es a Corea del Sur. Ante los leones ha chocado en 14 partidos, con ocho victorias, dos empates y cuatro derrotas. Este combinado también es con el que más ha chocado en justas mundialistas. Se vieron las caras en Francia 1998 y en Rusia 2018.

Contra Japón, el Tricolor ha jugado en siete oportunidades. La marca contra los nipones es de seis victorias, cero empates y solamente una derrota. Se podría pensar que el duelo contra el equipo del Sol Naciente será sencillo por los antecedentes comentados, pero la actual selección dirigida por Hajime Moriyasu cuenta con futbolistas que militan en la Premier League, LaLiga, Serie A y en las principales ligas del mundo.

La primera selección clasificada al Mundial de Norteamérica 2026 fue Japón y eso demuestra el gran momento que vivien sus jugadores, pues más del 70% militan en algún club de Europa algo que no era común en años anteriores.

Javier Aguirre y su selección tendrán una dura prueba. Los convocados por El Vasco son prácticamente de la Liga MX y los que vienen de Europa juegan en equipos de media tabla para abajo o en campeonatos que no son tan competitivos. Santiago Gimenez con el Milan, Raúl Jiménez con el Fulham y Johan Vásquez con el Genoa son los únicos que se encuentran en la Serie A y en la Premier League inglesa.

70 partidos ha disputado Lozano con la Selección Mexicana

También tiene varias ausencias como la de Gilberto Mora, el futbolista sensación de 16 años, y Julián Quiñones, quien no entró en planes de Aguirre para los duelos ante Japón y Corea del Sur. El naturalizado elegido por el exDT del Monterrey fue Germán Berterame.

Dos de las sorpresas que se dieron en la reciente convocatoria de El Vasco fueron el regreso de Hirving Lozano y Erick Sánchez, ambos futbolistas ya no habían sido considerados, pero han recuperado su nivel en sus clubes.

“Estoy muy contento, muy contento de volver acá, de portar este escudo tan bonito. Estoy muy muy contento, muy emocionado, lleno de orgullo el poder volver a representar a México y creo que estoy muy tranquilo también por lo que viene”, dijo El Chiquito Sánchez.

Por su parte, El Chucky entiende que no puede dejar ir esta oportunidad si quiere ir al Mundial del 2026.

“Me recibieron muy bien, ha sido una llegada muy agradable, muy feliz, muy contento de regresar, disfrutando el momento y disfrutando con mis compañeros, con el cuerpo técnico, que apenas en este momento lo conozco, y participar con ellos ha sido muy bonito”, comentó el delantero del San Diego FC.

