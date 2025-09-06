Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el New Orleans Saints vs Arizona Cardinals; Semana 1 de la NFL

Saints reciben a Cardinals en la Semana 1 de la temporada 2025 de la NFL.

La Semana 1 de la temporada 2025 de la National Football League (NFL) continúa con un duelo clave entre New Orleans Saints y Arizona Cardinals, dos equipos que llegan en busca de sumar su primera victoria de la campaña que apenas inicia.

La afición está lista para vivir el primer domingo del año lleno de partidos de la NFL, pues después de siete meses de espera y ver a Philadelphia Eagles campeón en el Super Bowl LIX, los emparrillados regresan a la acción para una nueva temporada.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por las ganas que tienen los dos equipos de conseguir una victoria en su debut e iniciar con el pie derecho el 2025.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el New Orleans Saints vs Arizona Cardinals

El partido entre New Orleans Saints y Arizona Cardinals se jugará este domingo, 7 de septiembre de 2025, en la cancha del Caesars Superdome, ubicado en Nueva Orleans, Luisiana. La patada de salida será en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de el programa Blitz NFL de Canal 9. También estará disponible en Sunday Ticket y Red Zone de ESPN 4.

Fecha: domingo 7 de septiembre de 2025

Hora: 11:00

Estadio: Caesars Superdome

Transmisión: Canal 9, Sunday Ticket y Red Zone en ESPN 4

Vuelven los domingos de NFL

El equipo dirigido por Kellen Moore viene de perder dos partidos y empatar uno en la pretemporada de la NFL, mientras que los de Jonathan Gannon intentarán seguir con la buena racha, pues de tres partidos ganaron dos y perdieron uno.

Todo está listo, el primer partido se llevó a cabo con éxito, el primer encuentro internacional también; ahora es turno de que regresen los domingos llenos de actividad de la National Football League y el partido entre New Orleans Saints y Arizona Cardinals será uno de los que se jueguen este fin de semana.

La temporada 2025 de la NFL inició llena de sorpresas y emociones, y esta Semana 1 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de varios equipos, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambas franquicias.

