Carlos Alcaraz vence a Jannik Sinner, se corona campeón del US Open 2025 y logra su sexto título Grand Slam

Carlos Alcaraz celebra un punto ante Jannik Sinner en la final del US Open 2025

El tenista español Carlos Alcaraz dominó 6-2, 3-6, 6-1 Y 6-4 a Jannik Sinner y se convirtió en el campeón del US Open 2025, logrando su sexto título de Grand Slam con 22 años e inclinando a su favor la rivalidad ante el italiano.

El Niño Maravilla volvió a conquistar el Abierto de Estados Unidos y terminó con una racha de 27 triunfos al hilo que Sinner tenía en canchas duras.

Carlos Alcaraz defeats Jannik Sinner to reclaim the US Open title and the world No.1 ranking‼️ pic.twitter.com/oFTXrCeX7D — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

Por tercera final consecutiva de Major, la final al definieron los nuevos rostros del deporte blanco. Sinner llegó como el campeón defensor luego de vencer a Taylor Fritz en Flushing Meadows hace 12 meses, pero no pudo refrendar su título.

Carlos Alcaraz estuvo jugando, tal vez, al mejor nivel durante toda la temporada. El español fue asfixiante en su ritmo, además de impredecible en sus disparos. El italiano no encontró respuesta para el juego del Niño Maravilla.

El camino a la final de Carlos Alcaraz incluyó victorias ante Reilly Opelka, Mattia Bellucci, Luciano Darderi, Arthur Rinderknech, Jiří Lehečka y Novak Djokovic. Ante cada uno de ellos el español no perdió un solo set. Esa racha la rompió Sinner.

Alcaraz no había perdido un solo set en todo el US Open 2025, hasta el segundo ante Jannik Sinner, en donde el italiano mostró su mejor cara en la final y ganó 6-3.

El tercer set fue agónico, pues Sinner cerró la manga cuatro juegos a cinco, aunque la sensación solamente era que el italiano estaba prolongando su inevitable destino.

aar