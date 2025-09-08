Muere “El Máster”, un legendario clavadista de La Quebrada Acapulco

De acuerdo con medios locales; Martín Javier Sánchez alias “El Máster”, famoso clavadista de La Quebrada en Acapulco Guerrero falleció a los 53 años el domingo 7 de septiembre en un hospital de Guerrero.

La muerte del clavadista no fue ocasionada por un mal clavado, sino por un derrame cerebral. De acuerdo con información de sus familiares y su cuenta oficial de Instagram, “El Máster” se encontraba internado en terapia intensiva desde principios de septiembre.

La comunidad de Acapulco extendió su admiración al campeón mundial de 2003 a través de redes sociales, en las que no sólo reconocieron sus logros y el legado que dejó como clavadista, sino que también agradecieron el último “acto heroico” que realizó con generosidad.

El famoso clavadista era donador de órganos, por lo que tras su muerte pudo ayudar a salvar la vida de seis personas que se encontraban en lista de espera.

Martín fue despedido entre aplausos y lágrimas de familiares y personal médico del Hospital General Regional número uno “Vicente Guerrero”, mientras lo llevaban a un quirófano para poder extraer los órganos que serían donados.

✝️ Clavadista de la Quebrada se convierte en héroe al donar sus órganos tras morir 💙 Su nombre es Martín Javier Sánchez, mejor conocido como el “Martes”, quien toda su vida la dedicó a los clavados de altura por herencia de su padre, don Ignacio, y quien es recordado como un hombre amable, servicial y siempre con gran carisma 🌊✨. Fuentes confirman que a principios de esta semana el también campeón mundial de clavados de altura fue hospitalizado por un derrame, que posteriormente le causó muerte cerebral 🏥. La procuración de órganos fue en el Hospital General Regional número 1 “Vicente Guerrero” del IMSS, donde trataron de ayudar al clavadista practicándole una cirugía, sin embargo, nada pudieron hacer para remediar la afectación ⚕. Como un héroe fue despedido Martín Javier antes de ser intervenido para la procuración de órganos que servirán al menos a seis personas 🙌💚. #ClavadistaDeLaQuebrada #Héroe Posted by RTG Noticias on Saturday, September 6, 2025

¿Qué es La Quebrada en Acapulco?

La Quebrada es un acantilado ubicado a unos minutos del centro de Acapulco Guerrero, en el que diversos clavadistas ofrecen un espectáculo a los turistas.

Esta práctica comenzó como una actividad entre los locales, pero tiempo después se convirtió en una atracción turística, dando paso a la creación de la Asociación de Clavadistas Profesionales de La Quebrada, con la finalidad de ofrecer un espectáculo más profesional y mejor organizado para los visitantes.

El acantilado se encuentra a 45 metros de altura, sin embargo los clavadistas se lanzan desde una plataforma ubicada a 35 metros de altura, lo que convierte a La Quebrada en uno de los saltos más altos del país.

Durante la caída desde este acantilado, los clavadistas pueden alcanzar una velocidad de aproximadamente 90 kilómetros por hora. Esta actividad es altamente riesgosa y requiere de mucha precisión por parte de los aventurados clavadistas, ya que deben calcular el momento en el que las olas cubran las rocas que se encuentran en el fondo del mar y así evitar accidentes mortales.

Este espectáculo puede ser presenciado desde los miradores cercanos a La Quebrada en cinco horarios diferentes: 13:00, 19:00, 20:00, 21:00 y 22:00 pm, con un costo de 20 pesos para los niños y 50 pesos para adultos.