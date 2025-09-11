Iva Jovic, de 17 años, deja en el camino por el título del Guadalajara Open AKRON a Camila Osorio

Iva Jovic acaba de meterse a los cuartos de final del Guadalajara Open AKRON tras vencer en sets seguidos a Camila Osorio, octava sembrada del torneo, por parciales de 4-6 y 2-6.

La joven estadounidense de 17 años demostró su poderío dentro de la cancha y que, a pesar de su corta edad, es una tenista difícil de vencer, pues consiguió quebrar el saque de la colombiana en seis ocasiones y solo le rompieron su servicio tres veces.

Jovic es una estrella en bruto que está en busca de ganar su primer título de la WTA y el Guadalajara Open AKRON es una gran oportunidad para hacerlo, pero tendrá que medirse ante raquetas con mayor experiencia.

TE RECOMENDAMOS: LMB Diablos Rojos aplasta de nuevo a Charros y aumenta su ventaja en la Serie del Rey 2025

La tenista estadounidense necesitó tres horas y 35 minutos para llevarse el boleto a los cuartos de final, pero esto fue porque la lluvia suspendió el partido por un momento y después de poco más de dos horas se pudo reanudar.

La nacida en Torrance, California, consiguió tres aces, 60 por ciento de puntos ganados con su primer servicio y dos de cinco puntos de quiebre salvados; por su parte, la colombiana logró un servicio sin respuesta y 57 puntos en total en todo el encuentro.

Después del partido, Iva Jovic reiteró que “me siento superespecial. Ni siquiera estaba segura de si iba a venir aquí y jugar este torneo debido al poco tiempo después del US Open, pero estoy muy contenta de haberlo hecho. Simplemente estoy disfrutando de la atmósfera y de todo lo que tiene que ver con este lugar”.

Es la primera ocasión en su carrera que Jovic llega a los cuartos de final en el circuito de la WTA, y lo hizo dejando fuera a la semifinalista del año pasado. La estadounidense está ubicada en el sitio 73 del ranking, el más alto en su historia.

La colombiana tuvo un comienzo irregular; sus devoluciones se iban largas y su rival la estaba obligando a correr de un lado a otro, pero la grada estuvo animándola para que consiguiera la remontada, una misión fallida.

A su corta edad, Iva Jovic ha conseguido diferentes logros que la ponen como una de las mejores tenistas para el futuro, pues jugó dos rondas en el US Open y tercera fase en el WTA 1000 de Cincinnati.

Por el pase a las semifinales, enfrentará a Victoria Jiménez Kasintseva, quien dio otra de las sorpresas de la jornada, al eliminar a Veronika Kudermetova, segunda sembrada.

DCO