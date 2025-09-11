Tatjana, la tenista más longeva en los cuartos

En Guadalajara

El tercer día de actividad en el Guadalajara Open AKRON dejó como resultado a las primeras dos tenistas invitadas a los cuartos de final de la competencia; ambas lograron la victoria al ganar dos sets a cero.

Tatjana Maria, la sexta sembrada del torneo y la más longeva de la competencia con 38 años, consiguió su pase a la siguiente ronda tras vencer a Rebecca Marino. La alemana necesitó 1 hora y 30 minutos para dejar fuera del Guadalajara Open AKRON 2025 a la tenista canadiense por parciales de 3-6 y 5-7.

El Dato: La tenista estadounidense Iva Jovic, de 17 años de edad, es la jugadora más joven que está disputando la edición 2025 del Guadalajara Open AKRON.

De igual forma, la nacida en Bad Saulgau, Alemania, está en busca de levantar su quinto título en la modalidad de singles; el primero que ganó fue en junio de 2018 al vencer en Mallorca a Anastasija Sevastova y el último conseguido ocurrió en el mismo mes, pero en 2025, en el Queen’s Club, tras derrotar a Amanda Anisimova, quien fue finalista del US Open.

Por su parte, Nikola Bartunkova logró vencer a su compatriota Darja Vidmanova en dos mangas por parciales de 3-6 y 2-6 para instalarse en la tercera ronda del Abierto de Guadalajara y continuar con el sueño de poder ganar su primer trofeo de la WTA en su corta carrera. Además, la originaria de Praga, Chequia, con 19 años, es la segunda tenista más joven que está disputando la competencia.

En el último encuentro de la ronda de 32 raquetas, el cual fue suspendido el martes por lluvia, la italiana Lucrezia Stefanini avanzó a los octavos de final tras vencer 4-6, 6-4 y 1-6 a la estadounidense Sloane Stephens. En la siguiente ronda tendrá un compromiso complicado ante Magdalena Frech, quien es la actual campeona del certamen y cuarta sembrada del Guadalajara Open AKRON.

La jornada se vio suspendida por la lluvia que cayó en el Centro Panamericano de Tenis; el encuentro entre Elise Mertens y Elsa Jacquemot se canceló en el segundo set y el compromiso que enfrenta a Victoria Jiménez Kasintseva y Veronika Kudermetova era el siguiente en el orden.

La actividad continúa este jueves 11 de septiembre con los encuentros restantes de octavos de final, pero los más llamativos del día son el de la colombiana Camila Osorio contra la joven estadounidense Iva Jovic, que será su primer enfrentamiento, y el partido de Jelena Ostapenko, tercera preclasificada de la competencia, ante Marina Stakusic, tenista que llegó al cuadro principal desde el torneo de calificación.

En el torneo de dobles del Open AKRON, la primera y única pareja que ha conseguido su pase a las semifinales fue la de las dos tenistas estadounidenses Jessie Aney y Quinn Gleason, quienes vencieron a Sabrina Santamaria y Qianhui Tang en tres sets por parciales de 3-6, 7-6 y 11-9.

El Guadalajara Open AKRON 2025, además del trofeo por ser campeona, entrega a la tenista ganadora del certamen 500 puntos para su causa en el ranking WTA y un premio económico de 164 mil dólares, aparte de lo que fueron consiguiendo por avanzar de ronda, por alcanzar los cuartos de final, las raquetas reciben 108 unidades en el listado y 28 mil 695 dólares.