Washington no gana desde 1986 en Lambeau Field

Jugadores de los Commanders celebran una anotación, el domingo, en el duelo de la Semana 1 de la NFL.

Los Commanders visitan a los Packers en el arranque de la Semana 2 de la NFL, en un duelo en el que intentarán poner fin a una racha de 39 años sin ganar en el Lambeau Field. Después de un contundente triunfo como local sobre los Giants (21-6), Washington intentará pasar por encima de Jordan Love y compañía para derrotar a domicilio a Green Bay por primera vez desde el 9 de noviembre de 1986, cuando se impuso 16-7.

Desde aquel enfrentamiento, Packers y Commanders (anteriormente Redskins) se han visto las caras 13 veces más, de las cuales seis fueron en Lambeau Field y la victoria siempre se la llevaron los locales, la más reciente de ellas en la Semana 7 de la campaña del 2021 por pizarra de 24-10.

El Tip: Lamar Jackson se disculpó con el fanático con quien intercambió empujones durante la derrota sufrida por Baltimore en Buffalo el fin de semana pasado.

El duelo de este jueves también significará el reencuentro entre Micah Parsons, nueva ala defensiva de los Packers, y el entrenador Dan Quinn, quien fue coordinador defensivo de los Cowboys.

“Es como una figura paterna, un tío, como quieras llamarlo. Vamos a estar juntos para siempre. Estamos en esto a largo plazo y tal vez nuestros caminos se crucen”, reconoció al respecto Parsons.

Este juego podría depender de qué tan bien Micah Parsons y el resto de los defensores de los Packers controlen a Jayden Daniels, quarterback de los Commanders que llevó a Washington al juego de campeonato de la Conferencia Nacional como novato la temporada pasada.

21 temporadas tiene Aaron Rodgers en la NFL

Daniels lanzó para 233 yardas y un touchdown mientras corrió para 68 yardas en la victoria del domingo sobre los Giants de Nueva York en la Semana 1.

Por su parte, Micah Parsons participó en menos de la mitad de las jugadas de Green Bay en la victoria por 27-13 ante Detroit, pero logró una de las cuatro capturas de los Packers en el duelo que también se efectuó en el Lambeau Field.

La Semana 2 de la NFL 2025 continuará con 13 encuentros, destacando la reedición del último Super Bowl entre Chiefs y Eagles. El lunes concluirá con Texans vs. Buccaneers y Raiders vs. Chargers.