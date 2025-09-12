Jacquemot elimina a la mejor sembrada del GDL Open AKRON

En Guadalajara

Elsa Jacquemot se metió a la cancha del Estadio AKRON como la primera víctima de Elise Mertens en el torneo. En el set inicial cayó 6-4 y parecía que en el siguiente episodio se despediría del certamen en segunda ronda; sin embargo, logró romper el saque en dos ocasiones para seguir con vida en la contienda y pelear el pase a cuartos de final en la tercera manga. La pizarra final fue de 6-4, 3-6 y 4-6.

El poder físico y mental de Jacquemot fue sumamente superior al de Mertens durante los dos últimos sets; llegó a ponerse cinco games a uno en el partido, pero la tenista belga puso en aprietos a la francesa al conseguir un 5-4 en el tablero y acechando el empate, pero con el saque a su favor y dos puntos de partido, terminó finiquitando el encuentro y dejando a la sembrada número uno en el camino por el título del GDL Open AKRON.

TE RECOMENDAMOS: Mañana es el clásico nacional América busca su triunfo 100 en duelos oficiales ante Chivas

El Dato: Jacquemot viene de disputar dos rondas en el US Open, en la primera fase venció a Bouzková y después perdió ante Leylah Fernandez.

La nacida en Lyon, Francia, estuvo platicando con su entrenador en todo momento, pidiéndole consejos y en ocasiones gritando del enojo porque Mertens le rompió el servicio cuando se encontraba a un juego de la victoria. Al final, las estadísticas mostraron siete aces para la francesa y 68 por ciento de puntos ganados con su primer servicio. El siguiente encuentro de Elsa Jacquemot será ante la alemana Tatjana Maria, sexta sembrada del torneo.

Por otro lado, Victoria Jiménez Kasintseva, quien llegó al cuadro principal desde el torneo de calificación, dio la campanada ante Veronika Kudermetova, segunda preclasificada de la competencia, al vencerla en sets seguidos por parciales de 6-4 y 6-2.

1 título en dobles tiene Elsa Jacquemot en su carrera

La número 26 del mundo cayó derrotada en segunda ronda del Guadalajara Open AKRON ante la tenista 123 del ranking WTA. La raqueta de Andorra soportó durante los dos episodios el potente saque de la rusa, con el cual consiguió ocho aces, pero que no fueron suficientes para avanzar de ronda. Además, éste fue el primer encuentro entre Jiménez Kasintseva y Kudermetova, y la tenista de 20 años logró poner la balanza a su favor.

Otra tenista invitada que consiguió su invitación a tercera fase de la competencia fue Emiliana Arango. La colombiana llegó a los octavos de final gracias al abandono de la competencia de Magda Linette, quinta sembrada del certamen, y en la segunda ronda venció a Storm Hunter por parciales de 6-2 y 6-2. La nacida en Medellín, Colombia, es la última latinoamericana que queda en el certamen, pues su compatriota Camila Osorio quedó eliminada en octavos de final a manos de Iva Jovic.

La estadounidense de 17 años realizó un estupendo trabajo en la cancha del Estadio AKRON, al vencer a Osorio en dos sets por parciales de 4-6 y 2-6. Cabe recalcar que, fue el primer partido entre estas dos tenistas. Su rival en la ronda de cuartos de final será la raqueta de Andorra Victoria Jiménez Kasintseva, quien ha sabido llegar a estas instancias.