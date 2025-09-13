Tenis

Guadalajara Open AKRON 2025: Resumen de todos los partidos del sábado 13 de septiembre

Llegó el sexto día en el Guadalajara Open AKRON 2025 y se dieron a conocer tanto a las finalistas del torneo de singles como el de dobles

Emiliana Arango es la primer invitada a la final del Guadalajara Open AKRON.
Emiliana Arango es la primer invitada a la final del Guadalajara Open AKRON. Foto: Cortesía GDL Open
Por:
Diego Chávez Ortiz

El Guadalajara Open AKRON 2025 está cerca de terminar y, en el sexto día de actividad en el Centro Panamericano de Tenis, se dieron a conocer a las dos tenistas que jugarán la final de singles y las cuatro raquetas que disputarán el partido por el título de dobles.

Emiliana Arango y Elsa Jacquemot fueron las primeras dos atletas que salieron a escena en la cancha del Estadio AKRON; la francesa llegaba como favorita en las estadísticas, pero la preferida de la afición es Arango, pues es la única latinoamericana que sigue en pie en la competencia.

Emiliana Arango derrota en dos sets a Jacquemot y es la primer finalista

Emiliana Arango, quien llegó al Guadalajara Open AKRON como una tenista más, ahora está a menos de 24 horas de disputar la final del torneo. La colombiana venció en sets seguidos a Elsa Jacquemot por parciales de 6-4 y 7-5 para instalarse en la gran final.

TE RECOMENDAMOS:
Gabriel Fernández celebra el gol con le que Cruz Azul derrotó de visitante al Pachuca.
Liga MX

Cruz Azul vence por la mínima al Pachuca y conserva su invicto en el Apertura 2025

Parece que México le sienta bien a la nacida en Medellín, Colombia, pues en este 2025 ha llegado a tres finales en nuestro país; la primera, y que ganó, fue la del Abierto de Cancún; después disputó el título del Mérida Open que perdió ante Emma Navarro y ahora dejará todo en la cancha para llevarse el compromiso por el título del Guadalajara Open AKRON.

Queda definida la final del torneo de dobles del GDL Open AKRON

Después de una semana llena de lluvias, el Guadalajara Open AKRON ya conoce a las cuatro tenistas que disputarán el título del torneo de dobles, donde se encuentra una mexicana. Giuliana Olmos y su pareja Aldila Sutijiadi buscarán coronarse por primera vez como dupla.

Sus rivales en el encuentro final serán el dúo de la rusa Irina Khromacheva y la estadounidense Nicole Melichar, quienes son la primera pareja sembrada del torneo. El encuentro será este domingo 14 de septiembre y el compromiso iniciará en punto de las 15:00 horas, tiempo del centro de México.

DCO

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Emiliana Arango es la primer finalista del GDL Open AKRON.
Tenis

Emiliana Arango derrota a Elsa Jacquemot y es la primer finalista del Guadalajara Open AKRON 2025