Iva Jovic avanza a la final del GDL Open AKRON tras vencer a Bartunkova; quiere su primer título con 17 años

Iva Jovic está viviendo una gran semana en Guadalajara y está a punto de cerrarla con broche de oro, pues derrotó a Nikola Bartunkova en las semifinales para instalarse en la gran final del torneo. La estadounidense dejó parciales de 6-3 y 7-6 y 6-3.

La batalla entre las dos tenistas más jóvenes del torneo tuvo una duración de 2 horas y 53 minutos. Jovic, de 17 años, logró ponerse 3-0 arriba en el primer set con dos breaks incluidos y de ahí cedió algunos games, pero nunca dejó ir la ventaja, pues seis juegos después logró ponerle fin al episodio inicial.

Ambas se mostraron tranquilas y estudiando a su rival en todo momento; en algunas ocasiones atacaban la red, pero la mayoría de los puntos llegaban por pelotas fuera de la cancha, errores al momento de regresar la bola o dobles faltas.

El primer episodio fue totalmente para la estadounidense, pero en la segunda manga Nikola Bartunkova mejoró su juego y le complicó el panorama a Iva Jovic, quien lució molesta al regresar a su silla después del onceavo game; la checa se puso 6-5 en el tablero.

La oriunda de California logró poner un 6-6 en el segundo set y mandar el juego a un tiebreak, donde parecía que la estadounidense se llevaría la victoria, pues consiguió una ventaja de 4-0, pero Bartunkova regresó de forma inesperada para igualar las condiciones.

La afición comenzó a mostrar sus colores durante el tiebreak; cada punto que conseguía cualquiera de las dos tenistas era festejado con aplausos, gritos y porras, pues la grada estaba dividida entre la estadounidense y la checa.

Para conseguir el boleto, Iva Jovic tuvo que sufrir durante el tercer set, pues cuando estaba cerca de llevarse el partido, Bartunkova logró el deuce en el marcador y en cuatro ocasiones la ventaja, pero fue la estadounidense quien aprovechó su segunda ventaja para llevarse el boleto a la gran final.

La final del Guadalajara Open AKRON está definida; la colombiana Emiliana Arango se medirá ante Iva Jovic para definir a la nueva mandamás del torneo categoría 500 de la WTA. El compromiso final iniciará en punto de las 15:00 horas, tiempo del centro de México.

DCO