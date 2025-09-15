Barcelona golea, pero sigue en el subliderato de liga

Futbolistas del conjunto catalán celebran una de sus seis anotaciones, ayer, en la Jornada 4 de España.

Al compás de dobletes de Raphinha, Robert Lewandowski y Fermín López, el Barcelona vapuleó el domingo 6-0 al Valencia en La Liga española.

El partido se jugó en las instalaciones de entrenamiento del Barcelona porque el club catalán aún no tiene los permisos adecuados para reabrir el renovado estadio Camp Nou.

Los reinantes campeones se llevaron la victoria a pesar de jugar sin el astro Lamine Yamal, quien se reincorporó al equipo con molestias del pubis tras disputar dos partidos con la selección de España por las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026.

El Tip: El Real Betis remontó para igualar 2-2 con Levante. Osasuna se apuntó su segunda victoria al vencer en casa 2-0 al Vallecano. Celta logró un empate 1-1 ante el Girona.

Fue el tercer triunfo en cuatro partidos este arranque de temporada para el Barça, que se colocó a dos puntos del líder Real Madrid, que el sábado superó a domicilio 2-1 a la Real Sociedad.

“Estoy muy contento con el rendimiento, desde el principio. Hemos jugado con intensidad y hemos jugado juntos”, dijo el técnico Hansi Flick.

El Barça disputó su primer partido de liga en casa de la temporada en el Estadi Johan Cruyff, con capacidad para 6 mil personas, mientras espera recibir los permisos que le permitirán regresar al Camp Nou, que tendrá capacidad para casi 100 mil aficionados.

El Johan Cruyff suele albergar al equipo femenino del Barcelona y a los equipos de reserva y juveniles masculinos.

López anotó sus goles a los 29’ y 56’ minutos, Raphinha marcó a los 53’ y 66’, mientras que Lewandowski perforó las redes a los 76 y 86.

Tanto Raphinha como Lewandowski anotaron sus goles después de salir del banquillo. Informes no confirmados de medios españoles dijeron que Raphinha no fue titular porque llegó tarde al equipo a la sesión de activación.

Hansi Flick explicó más tarde que se trató una decisión técnica tras la participación del atacante con Brasil en la última doble fecha de las eliminatorias mundialistas de Sudamérica, culminando con un partido en Bolivia.