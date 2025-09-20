Costó un billón a su equipo, lo echaron al dar positivo por dopaje y ahora sueña con ir a los Juegos Olímpicos 2028

La carrera de un deportista de alto rendimiento puede cambiar de un momento a otro y ese es el caso de Mykhailo Mudryk, quien llegó al Chelsea en 2023 y en abril del siguiente año dio positivo por dopaje, lo que generó su separación del equipo y ahora se enfoca en mejorar como velocista para ir a los Juegos Olímpicos de 2028.

Mudryk llegó procedente del Shakhtar Donetsk de Ucrania al conjunto londinense; los blues pagaron 100 millones de euros por él, lo que equivale actualmente a un billón 832 millones 250 mil pesos mexicanos. Lamentablemente, el delantero ucraniano apenas disputó una campaña con el Chelsea antes de dar positivo en la prueba.

La decisión de convertirse en corredor para ir a Los Ángeles 2028 es porque tiene una velocidad descomunal, pues en su llegada a la Premier League, Mudryk rompió el récord de velocidad de la liga inglesa marcando 36.67 km/h.

¿Qué necesita Mykhailo Mudryk para llegar a Los Ángeles 2028?

Después de ser separado del Chelsea, Mykhailo Mudryk fijó una meta y esa es competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en la disciplina de atletismo; sin embargo, necesita algunos requisitos para poder pelear su boleto a la justa veraniega.

Primero, lo que ocupa al exfutbolista del Chelsea es tener los requisitos mínimos de la World Athletics, además de superar los trials ucranianos en 2027. Aunque antes de eso podría tener un problema legal con el conjunto londinense por el tema del dopaje, que involucra a la Federación Ucraniana de Futbol.

De momento no se conoce el veredicto final del castigo que tendrá Mykhailo Mudryk por dar positivo en un control antidopaje, pero hace unos meses se dio a conocer que el ucraniano podría estar fuera de las canchas hasta cuatro años.

¿Qué ha sido de Mykhailo Mudryk después de dar positivo por dopaje?

Mykhailo Mudryk fue suspendido de todas las competiciones profesionales de futbol, ya sea con el Chelsea o la Selección de Ucrania, por el terrible caso de dopaje, además de ser separado del equipo hasta que se solucione este problema.

Desde que Mudryk dejó de entrenar con los Blues y comenzó su sueño de ir a los Juegos Olímpicos de 2028, el ucraniano empezó a entrenar por su cuenta para estar preparado para las competencias que se avecinen en busca del boleto a la justa veraniega.

Mykhailo Mudryk llegó al Chelsea como una estrella por un billón de pesos, esperando darle una mejor cara al ataque de los londinenses; sin embargo, solo pudo disputar una campaña con el equipo de Inglaterra.

