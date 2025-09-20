Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Eagles vs Rams | Semana 3 de la NFL

Los Rams chocan ante los Eagles en la Semana 3 de la NFL

La campaña pasada los Rams ganaron cinco de sus últimos seis encuentros para apoderarse de un boleto a la postemporada. Y justo cuando parecía que harían realidad un sueño en la ronda divisional, todo se convirtió en una pesadilla con nombre y apellido: Saquon Barkley, de los Eagles. Ahora, los equipos se reencuentran en la Semana 3 de la NFL.

Barkley frustró los sueños de Super Bowl en Los Ángeles con una actuación de 205 yardas terrestres y touchdowns de 62 y 78 yardas para encaminar a Filadelfia a un triunfo por 28-22 sobre unos aguerridos Rams, que ahora buscan saldar cuentas.

¿Dónde ver el Eagles vs Rams?

El juego de la Semana 3 de la NFL entre los Philadelphia Eagles y Los Angeles Rams inicia este domingo 21 de septiembre a las 11:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Fox Sports.

Sean McVay busca nuevo inicio 3-0 con Rams

Sean McVay busca su tercer inicio de 3-0 al frente de los Rams, pero primero debe resolver el acertijo que representa Barkley en el uniforme de Filadelfia.

La actuación de la ronda divisional no es la primera vez que descuartiza a su defensiva. De hecho, en la derrota por 37-20 de la semana 12, un partido antes de que Los Ángeles iniciara su racha ganadora, Barkley sumó 302 yardas totales, 255 de ellas por tierra y anotaciones de 70 y 72 yardas. Dos partidos de ese calibre son suficientes para dejar traumado a cualquier equipo.

Ahora Los Ángeles luce, en el papel, mejor equipado para hacerle frente a Barkley. Su defensiva es la mejor de toda la liga con 14 puntos admitidos por encuentro, aunque contra la carrera sigue atravesando ciertos problemas. Pero no van a encontrar una mejor oportunidad de cobrar revancha.

Get your popcorn ready. 🍿 pic.twitter.com/Ya59CmLFLp — Los Angeles Rams (@RamsNFL) September 19, 2025

Si bien los Eagles tienen registro de 2-0, el ataque ha tenido todo tipo de problemas para generar tracción. Son la cuarta peor ofensiva en yardas, y la penúltima en yardaje por la vía aérea. Pero siempre pueden contar con Barkley y el quarterback Jalen Hurts para mover las cadenas... apenas.

Los dos triunfos de los Eagles han sido por un total de siete puntos y ante los Rams no se espera que sea mucho más sencillo, en particular ahora que el veterano Davante Adams llegó a reforzar una ofensiva aérea que ya cuenta con el quarterback Matthew Stafford y el receptor Puka Nacua.

