Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido New York Giants vs Kansas City Chiefs; Semana 3 de la NFL

Giants recibe a los Chiefs en el MetLife Stadium para la Semana 3 de la NFL.

La Semana 3 de la National Football League (NFL) continúa con un duelo clave entre New York Giants y Kansas City Chiefs, dos equipos que llegan en momentos muy parecidos pero con mucho en juego, pues ambas franquicias están en busca de sumar su primera victoria de la temporada.

El equipo dirigido por Andy Reid no iniciaba 0-2 desde 2014, cuando el coach iniciaba su segunda temporada al frente de Kansas y tres años antes de la llegada de Patrick Mahomes; por su parte, los pupilos de Brian Daboll mostraron un buen juego en el partido ante Cowboys y podrían sorprender a los Jefes.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el New York Giants vs Kansas City Chiefs

El partido entre New York Giants y Kansas City Chiefs se jugará este domingo, 21 de septiembre de 2025, en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey. La patada de salida será en punto de las 18:20 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de ESPN. También estará disponible en Disney+.

Fecha: domingo 21 de septiembre

Hora: 18:20

Estadio: MetLife

Transmisión: ESPN y Disney+

Giants y Chiefs van por su primera victoria de la temporada

El equipo dirigido por Brian Daboll viene de perder ante los Dallas Cowboys en un juego divisional que estuvo lleno de emociones hasta en el tiempo extra, mientras que los de Andy Reid intentarán olvidar lo ocurrido con los Chargers y Eagles, los dos equipos que le propinaron sus dos derrotas a los Chiefs.

Este partido también representa una gran oportunidad para las dos franquicias, pues intentarán sumar su primera victoria de la temporada y buscar enderezar el camino en esta campaña que apenas inicia, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

La nueva temporada de la NFL ha estado llena de sorpresas y emociones, y esta Semana 3 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de varios equipos en su división, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

