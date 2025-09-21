Kansas City Chiefs doblega a los New York Giants para conseguir su primera victoria de la temporada

Los Kansas City Chiefs se metieron al emparrillado del MetLife Stadium para enfrentarse ante los New York Giants, un partido que enfrentaba a dos equipos que se encontraban con una marca de 0-2 antes de verse las caras; al final, los de Andy Reid se llevaron la victoria por un marcador de 9-22.

El marcador en East Rutherford tardó un poco en abrirse; los primeros puntos cayeron a falta de tres minutos del primer cuarto, gracias a un gol de campo que Harrison Butker hizo válido, aunque no sería la mejor noche para el pateador de Kansas City.

En el segundo episodio del partido, los Jefes lograron ampliar su ventaja con otra anotación de tres puntos por parte de Butker, pero los Gigantes lograron igualar el marcador con un touchdown por parte de Cameron Skattebo; sin embargo, Graham Gano falló el punto extra.

Antes de que los protagonistas regresaran a los vestidores para el medio tiempo, Harrison Butker volvió a aparecer en el partido para poner el tablero 6-9 a favor de los visitantes, aunque el marcador pudo ser más abultado, pues Kansas City logró dos intercepciones que no lograron cambiar por puntos en el tablero.

Una vez más en la temporada, Patrick Mahomes batalló con su línea ofensiva, pues en diferentes jugadas tuvo que salir de la bolsa de protección para buscar a un receptor y conseguir el primero y diez. Durante el compromiso, el quarterback de los Chiefs logró 22 pases completos de 37 intentos, 224 yardas y una anotación.

El juego se reanudó en el MetLife Stadium y el equipo de Nueva York salió en busca de igualar el marcador, pues solo necesitaban un gol de campo para hacerlo, situación que no aprovecharon y, con ocho minutos en el cronómetro en el tercer cuarto, los Chiefs lograron su primera anotación del partido gracias a Tyquan Thornton, quien más tarde en el partido lograría una espectacular recepción para ayudar a su equipo a conseguir su segundo touchdown.

Durante todo el compromiso, Harrison Butker logró tres goles de campo y un punto extra, pero falló una anotación de tres puntos y, después de la anotación de Kareem Hunt, volvió a fallar frente a los tres palos.

Lo único que pudo lograr el equipo de Brian Daboll en la segunda parte fue un gol de campo por parte de Graham Gano a falta de diez minutos para terminar el cotejo, mientras que cuatro minutos más tarde del último episodio llegó la última anotación por parte de Hunt para poner cifras definitivas en el tablero.

Con este resultado, Kansas City consigue su primera victoria de la temporada y los Giants sufren su tercera derrota consecutiva. Los Chiefs jugarán ante los Baltimore Ravens en la Semana 4 y los de Nueva York se medirán ante Los Ángeles Chargers.

