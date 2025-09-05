Los Ángeles Chargers vencen con autoridad en Brasil a Kansas City Chiefs

Después de vivir el primer partido de la Temporada 2025 de la NFL entre Eagles y Cowboys, la actividad en la Semana 1 de la nueva campaña continuaría con el primer partido internacional entre Kansas City Chiefs y Los Ángeles Chargers, donde los Cargadores se llevaron la victoria 27-21.

El equipo de Jim Harbaugh demostró que esta campaña podrían ser uno de los equipos favoritos para llegar al Super Bowl LX, pues no dejaron que los subcampeones de la liga los superaran en el marcador durante los cuatro cuartos.

Los Jefes y los Cargadores protagonizaron el primer encuentro internacional de la temporada en Sao Paulo, Brasil, donde el conjunto de Los Ángeles, California, aprovechó su primera oportunidad a la ofensiva para bajar el reloj a nueve minutos y conseguir su primera anotación gracias a Quentin Johnston.

Durante todo el encuentro, el problema para Patrick Mahomes fue que no encontró a sus receptores, pues en diferentes ocasiones tuvo que salir de la bolsa de protección y buscar el primero y diez por su cuenta.

El equipo de Andy Reid ha sido uno de los mejores en las últimas campañas, pero en su primer partido de esta temporada no mostraron su poder, tanto a la defensiva como a la ofensiva, pues dejaron que los Chargers anotaran tres touchdowns y dos goles de campo, mientras que ellos consiguieron tres anotaciones de tres puntos y dos de seis, además de errar una conversión para igualar el tablero.

Justin Herbert, mariscal de campo de los Chargers, tuvo una noche perfecta, se llevó la victoria sobre uno de los mejores quarterbacks de la NFL, consiguió 318 yardas y tres touchdowns; por su parte, Mahomes logró 258 yardas y solo una anotación.

JUSTIN HERBERT CALLS GAME. WHAT A NIGHT.



KCvsLAC on YouTube https://t.co/JVXS9sMrs3 pic.twitter.com/SslSt8mKPd — NFL (@NFL) September 6, 2025

La jugada con la que los Cargadores sellaron la victoria sobre los Jefes de Kansas City fue en el último cuarto, pues con dos minutos en el reloj y en su tercera oportunidad y 14 yardas por avanzar, Herbert decidió salir de la bolsa de protección y correr hasta el primero y diez, celebrando la primera victoria de la temporada.

Este partido fue el primero fuera de Estados Unidos; después de este vendrán tres en Londres, uno en Dublín, el siguiente en Múnich, Alemania, y por último Madrid, España, recibirá por primera vez a la NFL en la cancha del Santiago Bernabéu.

La campaña sigue su marcha y el próximo partido de los Chargers será ante los Raiders, mientras que los Chiefs se medirán nuevamente ante los Eagles, después de lo ocurrido en el Super Bowl LIX.

DCO