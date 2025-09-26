Esto se sabe al momento del supuesto fallecimiento de Víctor Manuel Vucetich

Víctor Manuel Vucetich, legendario entrenador mexicano, conocido como “El Rey Midas”, se convirtió en tendencia luego que circuló información sobre su supuesta muerte. Esto generó que los aficionados del futbol azteca se conmocionaran, pues no estaban seguros del estado de salud del estratega, siendo un caso más de fake news (noticias falsas).

La información corrió como pólvora en redes sociales, pero no en canales oficiales. Lo que se sabe al momento sobre Víctor Manuel Vucetich es que no hay un comunicado oficial por parte de su familia que confirme su fallecimiento, además que fuentes cercanas a Monterrey, club en donde es ídolo, y medios deportivo especializados, desmintieron estos dichos.

Víctor Manuel Vucetich con uno de los títulos de la Concachampions que ganó con Monterrey ı Foto: Especial

Víctor Manuel Vucetich estaría fuera de peligro

Con esto en mente y sabiendo que todo fueron rumores de redes sociales, “El Rey Midas” se encontraría bien de salud. El entrenador tampoco ha emitido un mensaje, pero los reportes señalan que se encuentra bien, pese a la ola de información erróneo que decía que estaba muerto.

En julio de 2025 se dio el retiro de los banquillos luego de entrenar a Mazatlán, aunque fue con Rayados del Monterrey el equipo en donde encumbró su leyenda y se ganó cariño de todo los aficionados, pues todo lo que dirigía lo ganaba, siendo pieza angular de la etapa más exitosa de los regiomontanos.

Su palmarés tiene cinco títulos de Liga MX, tres campeonatos consecutivos de Concachampions con Monterrey, además de Copas MX, ascensos y torneos internacionales que lo colocan como uno de los técnicos más laureados del país. En total, conquistó 15 títulos oficiales y dirigió más de 900 partidos en Primera División.

Víctor Manuel Vucetich ganó cinco títulos de Liga MX como entrenador ı Foto: Especial

Víctor Manuel Vucetich y su legado en la Liga MX

El apodo de “Rey Midas” nació por su capacidad para transformar a los equipos en campeones. Lo hizo con instituciones de distintos tamaños y contextos: desde León y Tecos en los noventa hasta el Pachuca de inicios de los 2000 y, sobre todo, con el Monterrey que marcó época en la última década, además que fue campeón del Ascenso y de la Liga MX.

Más allá de los trofeos, su legado radica en la constancia, el liderazgo y la capacidad de adaptación a lo largo de casi cuatro décadas. Jugadores y entrenadores que pasaron por sus equipos reconocen en Vucetich a un estratega mesurado, eficaz y con un estilo de gestión que supo equilibrar la disciplina con el respaldo a sus futbolistas.

Al retirarse Víctor Manuel Vucetich deja un lugar privilegiado en la historia del balompié nacional, con la etiqueta de leyenda y la certeza de que su huella permanecerá en la memoria de los aficionados y en las vitrinas del futbol mexicano.

