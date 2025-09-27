Bruno Fernandes falla otro penalti y el Manchester United pierde ante el Brentford en la Premier

Bruno Fernandes falló un penalti por segunda vez esta temporada y el Manchester United perdió el sábado 3-1 ante el Brentford, su tercera derrota en seis partidos de la Liga Premier.

El portero del Brentford, Caoimhín Kelleher, detuvo el disparo de Fernandes a los 76 minutos, negando lo que habría sido el empate para el United. El centrocampista portugués también falló un penal ante Fulham el mes pasado.

Beaten by Brentford. — Manchester United (@ManUtd) September 27, 2025

United no se recupera en el partido

El United no pudo recuperarse completamente de un doblete al inicio del delantero brasileño Igor Thiago, quien rompió el fuera de juego para marcar el primero a los ocho minutos y luego empujó un rebote al 20 después de que el portero Altay Bayindir rechazara un centro.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Internacional Atlético de Madrid humilla al Real Madrid y corta con el invicto del equipo de Xabi Alonso

Benjamin Sesko redujo la diferencia para el United al 26 con su primer gol en el futbol inglés, rematando un disparo en el tercer intento después de que Kelleher no logró manejar un centro bajo presión de Bryan Mbeumo e hiciera dos paradas a Sesko.

Mathias Jensen lanzó un potente disparo desde el borde del área para sentenciar el encuentro en el tiempo de descuento.

“No controlamos el juego. Jugamos el juego del Brentford”, afirmó el entrenador del United, Ruben Amorim. “Primeros balones, segundos balones, jugadas a balón parado. Todos los momentos cruciales estuvieron en nuestra contra”.

We're still fighting into the closing stages 💪 pic.twitter.com/XlVsyAGZD3 — Manchester United (@ManUtd) September 27, 2025

Temporada de descalabros para el United

El United también ha perdido esta campaña con el Arsenal y el Manchester City. También esta temporada se incluye la humillante eliminación en la Copa de la Liga Inglesa por el Grimsby Town, de cuarta división.

El United no logró construir sobre una victoria ante el Chelsea la semana pasada y aún no ha registrado victorias consecutivas bajo el mando de Ruben Amorim desde su primer partido a cargo en noviembre del año pasado.

Más tarde, el Liverpool busca su sexta victoria consecutiva en la Liga Premier para abrir su defensa del título en un partido fuera de casa contra el Crystal Palace y el City recibe al Burnley.

aar