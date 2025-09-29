Ella es Mariana Quintero, la colombiana conocida como la “árbitra más hermosa del mundo”

Mariana Quintero Serna es una árbitra colombiana que está dando de qué hablar en el mundo del futbol y en las redes sociales, no solo por sus actuaciones al momento de impartir justicia en los terrenos de juegos, sino también por su carisma y belleza, que la llevaron a ser conocida ya como la “árbitra más hermosa del mundo”, logrado captar la atención de miles de fanáticos que siguen de cerca su carrera dentro y fuera de la cancha.

Originaria de Colombia y de 27 años de edad, la jueza antioqueña se ha convertido en una de las figuras más reconocidas del balompié cafetero, pues combina su profesionalismo en las canchas con profesionalismo y seguridad en cada toma de decisiones, con su cercanía con los aficionados en redes sociales, en donde demuestra su carisma y belleza.

Mariana Quintero pita partidos importantes en Colombia

Mariana Quintero ha estado en partidos importantes en Colombia, pues fue la encargada de impartir justicia en la final de la Liga Femenina 2021 y 2025, demostrando que su carrera va en ascenso y que dejando huella en el futbol profesional.

En redes sociales, la joven árbitra suma más de 20 mil seguidores (en Instagram) y en su cuenta comparte fotos de su trabajo profesional como árbitra, así como aspectos de su vida que quiere que sus admiradores vean, como su participación en su primer medio maratón, además que ahí comparte fotos de su hijo.

“Carrera de las rosas 21k. Mi primera carrera y fue media maratón. Corrí por las personas que amo y POR MI… Orgullosa de lo fuerte y VALIENTE que soy”, escribió la jueza de futbol en una foto en donde presume que concluyó una carrera importante para ella.

Su belleza ha llevado a Mariana Quintero Serna a ser considerada como la árbitra más hermosa de Colombia, pero algunos aficionados incluso la llaman la más hermosa del mundo, pero no es todo, pues de acuerdo a medios colombianos, trabajó como instructora en un gimnasio y graduó en 2018 como tecnóloga en Entrenamiento Deportivo del Sena, además que estaría estudiando la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo en la Universidad de San Buenaventura.

