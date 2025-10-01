México albergará la carrera número 150 en la historia de la Fórmula E en 2026

La Fórmula E lleva 11 temporadas desde su creación en 2014 y a finales del 2025 la categoría 100 por ciento eléctrica iniciará su décima segunda campaña, la cual arrancará con el Grand Prix de Sao Paulo y la siguiente parada del calendario es en México.

Como ya es una costumbre, toda la actividad del Gran Prix de la Ciudad de México se llevará a cabo en un solo día, el sábado 10 de enero, pero lo más especial de la segunda parada en el calendario es que la Fórmula E celebrará 150 carreras y el festejo será en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

“La carrera en México será la carrera 150 de la historia de la Fórmula E, que en números absolutos de grandes campeonatos, obviamente, todavía somos un bebé, pero no deja de ser un número a resaltar y qué mejor plaza que hacerlo aquí en casa, en México”, expresó Alberto Longo, director general de la Fórmula E.

▶️#VÍDEO | ¡EL GRAND PRIX DE MÉXICO SERÁ LA CARRERA 150 EN FÓRMULA E! 🤩

Alberto Longo explica cómo los aficionados pueden adquirir sus boletos y destaca que el Grand Prix de México será muy especial, ya que marcará la carrera 150 dentro de la categoría

📹: @Diegocod23 /… pic.twitter.com/PyhWufNGmE — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 1, 2025

La Fórmula E planea seguir en México a pesar de no tener apoyo del gobierno mexicano

Alberto Longo, director general de la Fórmula E, expresó la total felicidad que tiene la categoría eléctrica al asistir una vez al año a la Ciudad de México; sin embargo, el Gran Prix de México no tiene el apoyo del gobierno mexicano como sí lo hacen con otros eventos internacionales de la misma talla.

El director de la Fórmula E reveló que la parada en nuestro país estará en el calendario por muchos años, pues temporada a temporada la afición a los monoplazas eléctricos sigue creciendo y los pilotos se sienten cómodos y felices de venir a la Ciudad de México.

“Francamente, nosotros vamos a estar aquí en México durante muchos años, independientemente de que recibamos apoyo o no recibamos apoyo. Hemos venido demandando en los últimos años que se nos equipare a otros eventos internacionales de la talla de la Fórmula E. No estamos pidiendo nada que no pidan otros”, reveló Alberto Longo.

▶️#VÍDEO | ¡LA FÓRMULA E ESTARÁ EN MÉXICO CON O SIN APOYO DEL GOBIERNO! 😮

Alberto Longo, director general de la Fórmula E, explica que han buscado el apoyo del gobierno de México para realizar la carrera, pero aún no han recibido una respuesta positiva. Esto no impide que la… pic.twitter.com/BEUfiklw6R — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 1, 2025

¿Cuándo se llevará a cabo el Gran Prix de México?

El Gran Prix de México ya tiene fecha y la Fórmula E anunció que el sábado 10 de enero los pilotos y la afición se reunirán en el Autódromo Hermanos Rodríguez para llevar a cabo la segunda carrera de la temporada.

Las personas que quieran asistir a este evento podrán conseguir sus entradas a través del portal web de Ticketmaster y los precios de las entradas iniciarán desde los 400 pesos.

Cabe recalcar que, además de la experiencia de vivir la Fórmula E, los asistentes podrán disfrutar del show que organiza esta categoría, pues el año pasado estuvo Piso 21 dando un concierto después de terminar toda la actividad en la pista.

