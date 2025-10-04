Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Cleveland Browns vs Minnesota Vikings; Semana 5 de la NFL

Los Browns y los Vikings jugarán el tercer partido internacional de la temporada.

La Semana 5 de la National Football League continúa con un duelo clave entre los Cleveland Browns y los Minnesota Vikings, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, pues necesitan una victoria para no sufrir al final de la temporada para entrar a postemporada.

Los de Cleveland llevan una marca de 1-3 después de cuatro semanas y este será su primer juego internacional de la temporada; por su parte, los de Minnesota disputarán su segundo encuentro fuera de Estados Unidos este año; el primero fue ante los Pittsburgh Steelers en Dublin y terminaron perdiendo 24-21.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Cleveland Browns vs Minnesota Vikings

El partido entre Cleveland Browns y Minnesota Vikings se jugará este domingo, 5 de octubre del 2025, en el Northumberland Development Project, ubicado en Londres, Inglaterra. La patada de salida será en punto de las 7:30 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de NFL Network. También estará disponible en NFL Game Pass y DAZN.

Fecha: domingo 5 de octubre del 2025

Hora: 7:30

Estadio: Northumberland Development Project

Transmisión: NFL Network, NFL Game Pass y DAZN

gotta protect home field no matter where it’s at 💪



turning @SpursStadium into the #DawgPound tomorrow pic.twitter.com/evAHnQMsB1 — Cleveland Browns (@Browns) October 4, 2025

El equipo dirigido por Kevin Stefanski viene de caer derrotado ante los Detroit Lions por un marcador humillante de 34-10, mientras que los de Kevin O’Connell intentarán olvidar lo ocurrido ante los Pittsburgh Steelers y regresar a la senda del triunfo.

Este partido también representa una gran oportunidad para las dos franquicias de sumar una victoria a su cuenta personal, algo que les puede ayudar en el futuro si quieren entrar a postemporada, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

La Temporada 2025 de la NFL ha estado llena de sorpresas y emociones, y esta Semana 5 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de algunos equipos en su respectiva división, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambas franquicias.

DCO