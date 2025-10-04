Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Indianapolis Colts vs Las Vegas Raiders; Semana 5 de la NFL

Colts recibe a Raiders en el Lucas Oil Stadium para la Semana 5 de la NFL.

La Semana 5 de la National Football League continúa con un duelo clave entre los Indianapolis Colts y Las Vegas Raiders, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, pues los locales tienen un gran inicio esta campaña, llevan tres victorias de cuatro posibles.

Los de Las Vegas llevan una marca de 1-3 después de cuatro semanas y este compromiso será difícil para conseguir su segunda victoria de la campaña; por su parte, los de Indianapolis quieren sumar otro buen resultado a su marca para seguir liderando la división sur de la Conferencia Americana.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Indianapolis Colts vs Las Vegas Raiders

El partido entre Indianapolis Colts y Las Vegas Raiders se jugará este domingo, 5 de octubre del 2025, en el Lucas Oil Stadium, ubicado en Indianapolis. La patada de salida será en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Fox Sports. También estará disponible en NFL Blitz de Canal 9.

Fecha: domingo 5 de octubre del 2025

Hora: 11:00

Estadio: Lucas Oil Stadium

Transmisión: Fox Sports y NFL Blitz de Canal 9

we play football tmr😤 pic.twitter.com/3IAxQE4yWj — Indianapolis Colts (@Colts) October 4, 2025

Indianapolis Colts quiere seguir de líder en el sur de la Americana

El equipo dirigido por Shane Steichen viene de caer derrotado ante Los Ángeles Rams por un marcador cerrado de 27-20, mientras que los de Pete Carroll intentarán olvidar lo ocurrido ante los Chicago Bears y buscar su segunda victoria de la temporada.

Este partido también representa una gran oportunidad para las dos franquicias de sumar una victoria a su cuenta personal, algo que les puede ayudar en el futuro si quieren entrar a postemporada, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

La Temporada 2025 de la NFL ha estado llena de sorpresas y emociones, y esta Semana 5 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de algunos equipos en su respectiva división, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambas franquicias.

DCO