Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Jets vs Cowboys de la Semana 5 de la NFL

Los Dallas Cowboys llegan a su duelo de la Semana 5 ante los Jets con marca de un ganado, dos perdidos y un empatado.

Los Dallas Cowboys visitan el Estadio MetLife para medirse ante los New York Jets en la continuación de la Semana 5 de la NFL este domingo 5 de octubre, cuando los de la Estrella Solitaria busquen su segunda victoria de la temporada.

Los Cowboys llegan a este partido después del emocionante y vibrante empate 40-40 que tuvieron en la Semana 4 contra los Green Bay Packers en el AT&T Stadium.

Por su parte, los Jets son uno de los tres equipos que han perdido todos sus compromisos en la campaña (los otros son Titans y Saints), y su último verdugo fueron los Miami Dolphins.

¿Dónde ver EN VIVO el Jets vs Cowboys?

El juego de la Semana 5 de la NFL entre los New York Jets y los Dallas Cowboys se lleva a cabo este domingo 5 de octubre a las 11:00 horas tiempo del centro de México y lo podrás ver en vivo por las señales de Fox Sports, Amazon Prime Video y DAZN (NFL Game Pass).

¿Cuántas veces se han enfrentado Cowboys y Jets?

El del domingo 5 de octubre es el enfrentamiento 14 de carácter oficial entre los Dallas Cowboys y los New York Jets en la NFL. La rivalidad entre estas franquicias comenzó el 4 de diciembre de 1971 con el triunfo de los de Texas por un aplastante marcador de 52-10.

El historial favorece al equipo de la Estrella Solitaria con ocho partidos ganados, a cambio de cinco perdidos.

El encuentro más reciente entre estos equipos finalizó con pizarra de 30-10 en favor de los Cowboys en juego que se llevó a cabo en el AT&T Stadium el 17 de septiembre del 2023.

WHATCHA GONNA DO WITH THIS OPPORTUNITY pic.twitter.com/DJVUGsyU9q — New York Jets (@nyjets) October 3, 2025

Jets manda a lista de lesionados al corredor Braelon Allen

El corredor de los New York Jets, Braelon Allen, fue colocado en la lista de lesionados, previo al juego ante los Dallas Cowboys, debido a un problema de rodilla que lo dejará fuera de juego durante varias semanas.

El entrenador Aaron Glenn manifestó que Allen buscará una segunda opinión médica antes de que el equipo decida cómo proceder. Colocar a Braelon Allen en la lista de lesionados con lo que Glenn describió como una dolencia “bastante seria” de rodilla significa que el corredor de segundo año estará fuera al menos cuatro semanas.

Los Jets firmaron al corredor veterano Khalil Herbert, procedente del equipo de práctica de Seattle para ocupar el lugar de Allen en la plantilla.

Allen se lesionó al inicio del segundo cuarto del duelo que los Jets perdieron por 27-21 ante Miami en la Semana 4 mientras devolvía una patada de salida. La selección de cuarta ronda del 2024, procedente de Wisconsin, cayó y luego tuvo dificultades para apoyar su pierna izquierda mientras caminaba hacia el vestuario.

