Dallas Cowboys y Green Bay Packers protagonizan el primer empate de la temporada en un partido de 80 puntos

Los Dallas Cowboys abrieron las puertas del AT&T Stadium para recibir a los Green Bay Packers en el Sunday Night Football de la Semana 4 de la NFL; al final, ninguna de las dos escuadras logró llevarse la victoria y dejaron un marcador de 40-40, protagonizando el primer empate de la temporada.

Lo que inició siendo un encuentro para los visitantes, ya que se pusieron 0-13 en el marcador con dos touchdowns, terminó como un auténtico partidazo entre dos franquicias de la Conferencia Nacional.

Las primeras siete unidades llegaron gracias a una anotación de Romeo Doubs y el punto extra por parte de Brandon McManus. Para el segundo cuarto, Romeo Doubs volvió a llegar a la zona prometida y puso el marcador a favor de los Packers, complicando el panorama para los Cowboys.

Sin embargo, el equipo de Brian Schottenheimer no sería el mismo que en el partido ante los Chicago Bears, pues en el segundo episodio del compromiso lograron darle la vuelta al tablero. Todo inició con una conversión de dos puntos por parte de Markquese Bell, después de que los equipos especiales taparan el punto extra de Green Bay.

El conjunto local paró la ofensiva de los Packers una vez más y, con 44 segundos en el reloj, Dak Prescott llegó a la zona de anotación para darle sus primeros seis puntos a su equipo en el encuentro y Brandon Aubrey puso el punto extra para los Vaqueros.

Jordan Love y compañía volvieron a la carga en busca de aumentar la ventaja y que Dallas no pudiera darle la vuelta al marcador, una misión fallida para los pupilos de Matt LaFleur, porque los locales lograron sacarle el balón a la ofensiva de Green Bay y tener otra oportunidad a la ofensiva antes del medio tiempo.

Dak Prescott, que tuvo un gran partido ante los Packers, puso un pase perfecto para George Pickens, quien atrapó el ovoide dentro de la zona de anotación y los Cowboys se pusieron 16-13 al final de la primera parte gracias al punto extra conseguido por Aubrey.

La segunda parte del partido estuvo llena de volteretas; primero atacó Green Bay, que consiguió un touchdown por parte de Josh Jacobs y una unidad más gracias a la patada certera de Brandon McManus.

Jake Ferguson llegó a la zona prometida por tercera vez en el partido para los Cowboys y puso a su equipo con tres puntos de ventaja sobre el rival, pero fue en el último episodio del encuentro cuando volvió a aparecer el corredor Josh Jacobs para sumar otras seis unidades a la causa de Green Bay.

Javonte Williams takes the direct snap directly into the end zone for the @dallascowboys lead!



GBvsDAL on NBC

Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/6gTIpdu6RQ — NFL (@NFL) September 29, 2025

Ninguno de los dos equipos quería soltar la ventaja en el tablero, pero el gran trabajo de la ofensiva de Dallas volvería a dar frutos, pues Javonte Williams entró directo a las diagonales para conseguir otro touchdown y poner 30-27 el marcador con el punto extra de Aubrey.

Al final, los Green Bay Packers tuvieron la suerte de tener el ovoide en los últimos dos minutos del partido, y con 1 minuto y 45 segundos en el cronómetro, Romeo Doubs consiguió los últimos seis puntos para los visitantes, pero Dak Prescott y su ofensiva tendrían otros planes.

Los Dallas Cowboys necesitaron poco menos de un minuto para responderle a los Packers y con una gran jugada de George Pickens llegaron a la zona prometida, pero con cuatro segundos en el reloj, los visitantes anotaron un gol de campo de 54 yardas y mandaron el partido al tiempo extra.

Al final, en el over time cada equipo solo consiguió anotar un gol de campo y el partido terminó en empate con un marcador de 40-40.

