Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Sevilla vs Barcelona; Jornada 8 de LaLiga española

La Jornada 8 de LaLiga española continúa con un duelo clave entre el Sevilla y el Barcelona, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, pues los locales necesitan los tres puntos para seguir acercándose a los puestos de competiciones europeas.

Por su parte, el equipo que dirige Hansi Flick está obligado a ganar los tres puntos ante el conjunto de Matías Almeyda si quieren seguir siendo los líderes de la competencia, ya que la diferencia con el Real Madrid es de solo un punto.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Sevilla vs Barcelona de LaLiga española

El partido entre el Sevilla y el Barcelona se jugará este domingo, 5 de octubre del 2025, en el Estadio Ramón Sánches-Pizjuán, ubicado en Sevilla, España. El balón comenzará a rodar en punto de las 8:15 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de la señal de Sky Sports.

Fecha: domingo 5 de octubre del 2025

Hora: 8:15

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán

Transmisión: Sky Sports

Posibles alineaciones del Sevilla vs Barcelona

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos, César Azpilicueta, Fábio Cardoso, Marcao, José Ángel Carmona, Lucien Agoumé, Batista Mendy, Gabriel Suazo, Alexis Sánchez, Isaac Romero y Rúben Vargas.

BARCELONA: Wojciech Szczesny, Jules Koundé, Ronald Araújo, Andreas Christensen, Gerard Martín, Frenkie de Jong, Pedri, Roony Bardghji, Dani Olmo, Marcus Rashford y Robert Lewandowski.

Barcelona busca seguir de líder en LaLiga española después de perder con el PSG

El equipo dirigido por Matías Almeyda viene de ganarle por la mínima al Rayo Vallecano y sumar su tercera victoria de la temporada, mientras que los de Hansi Flick intentarán olvidar lo ocurrido en la cancha del Estadio Olímpico de Montjuic al caer derrotados a manos del PSG en la Champions League.

Este partido también representa la oportunidad para los blaugranas de seguir como líderes de la competencia e ir en busca de un bicampeonato de LaLiga española, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

La temporada 2025 del torneo español ha estado llena de sorpresas y emociones, y esta Jornada 8 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes en la tabla general.

DCO