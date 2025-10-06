Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido México vs Chile de los octavos de final del Mundial Sub-20

México se enfrenta a Chile en los octavos de final del Mundial Sub-20

Con la ilusión a tope, México enfrenta los octavos de final del Mundial Sub-20 este martes y su rival es el conjunto anfitrión Chile, esperando un resultado que los ponga en cuartos de final del torneo, en donde han sorprendido y en donde Gilberto Mora se perfila como la gran revelación internacional.

Si bien en la Liga MX el mediocampista de Tijuana ya es conocido, el Mundial de la especialidad lo está colocando en la orbita de los aficionados y clubes extranjeros, además que es el comandante del Tricolor, que avanzó de manera invicta en el grupo de la muerte.

#Sub20 | Los Incondicionales votaron y eligieron a Gil Mora como el #JugadorDelPartido ante Marruecos. 💯



¡Merecido! 👏#ProyectoSelecciones ❤️ pic.twitter.com/KuvOHJZaky — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 5, 2025

¿Dónde ver México vs Chile del Mundial-Sub 20?

El partido México vs Chile, de los octavos de final del Mundial-Sub 20, inicia este martes 7 de octubre a las 17:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de VIX y de Canal 9.

Día: 7 de octubre

Hora: 17:00 horas

Transmisión: Canal 9 y Vix

México, segundo del Grupo C

Desde la previa se sabía que México estaba en un sector complicado, pues quedó en el Grupo C, que fue catalogado como el de la muerte, pues lo completaron España, Brasil y Marruecos, que llegaron como los campeones de sus respectivas confederaciones.

Sin embargo, la Selección Mexicana de Eduardo Arce terminó de manera invicta la fase de grupos, pues empató ante Brasil y España, venciendo a Marruecos en el último juego para avanzar a los octavos de final como el segundo del grupo. Los Leones del Atlas fueron primeros y los sudamericanos últimos.

¡Tenemos rival en Octavos de Final! ⚽🏆



Nos enfrentaremos al anfitrión Chile este martes en busca de los Cuartos de Final del Mundial #Sub20. 🇨🇱🆚🇲🇽



¡Vamos, #NuestrosChavos! 🙌#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️ pic.twitter.com/wrxyzdsgkC — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 5, 2025

La Selección Mexicana de Eduardo Arce tiene grandes jugadores, pero es Gilberto Mora, de 16 años de edad, quien está destacando más, pues con cuatro años menos que el límite de la categoría es la gran figura del Mundial Sub-20, además que en la primera ronda anotó tres goles y dio una asistencia, para participar en cuatro de los cinco tantos aztecas.

Ahora, el siguiente reto del Tricolor es la local Chile, que terminó segundo lugar de su grupo, pero cerró la primera ronda con una derrota ante Egipto. De hecho La Roja tuvo dos descalabros y solo una victoria, pero seguro contarán con el apoyo de su afición en Valparaíso.

No hay objeción en que México tiene un mejor presente en el Mundial Sub-20, pues están invictos y su rival, Chile, avanzó a la segunda ronda gracias a gracias al fair play, pues tienen menos tarjetas amarillas que los egipcios, que fueron el tercer lugar del Grupo A.

aar