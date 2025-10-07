¡Escándalo en el Mundial Sub-20! Directivo es arrestado por ver pornografía infantil

Un directivo de una selección que juega el Mundial Sub-20 fue detenido por ver pornografía infantil.

Un escándalo se desató en plena celebración del Mundial Sub-20 que se realiza en Chile luego de que Masanaga Kageyama, dirigente de la Federación Japonesa de Futbol, fue arrestado en el Aeropuerto Charles de Gaulle de París, Francia, tras ser captado viendo imágenes de pornografía infantil en su laptop.

De acuerdo con información del periódico Le Parisien, el directivo japonés fue detenido en la capital de Francia, donde hizo escala en su viaje de Japón a Chile, luego de que las azafatas lo descubrieron viendo esas imágenes en un vuelo de Air France y de inmediato alertaron a las autoridades francesas.

Por este motivo, el tribunal de Bobigny condenó a Masanaga Kageyama a 18 meses de prisión con suspensión de pena, además de que le fue impuesta una multa por 5,580 dólares por posesión, importación, grabación u observación de imágenes de carácter pornográfico de un menor de 15 años.

Directivo es despedido tras ser captado viendo pornografía infantil

Después de conocer estos hechos, la Federación Japonesa de Futbol dio a conocer que rescindiría con efecto inmediato el contrato de Masanaga Kageyama, además de que ofreció disculpas por esta situación.

“La JFA considera este incidente como profundamente lamentable y presenta sus sinceras disculpas por la preocupación y desorden provocado”, se lee en un comunicado de la JFA (por sus siglas en inglés).

“El futbol forma parte de la sociedad. Una situación como esta no puede reproducirse. Debemos trabajar juntos para garantizar el respeto total de reglas y directrices”, dijo por su parte Kazuyuki Yukawa, secretario general de la Federación Japonesa de Futbol.

Un reportero de Le Parisien que estuvo en la audiencia informó que Masanaga Kageyama, de 58 años de edad, reconoció los hechos y expresó sentir vergüenza al decir no saber que ver pornografía infantil era algo prohibido en Francia.

¿Cuáles eran las principales funciones del directivo arrestado por ver pornografía infantil?

Masanaga Kageyama, detenido en un viaje a Chile para el Mundial Sub-20, era responsable de las medidas que ayudan a reforzar a los equipos de futbol de Japón, entre ellos la selección de aquel país, además de la formación de directores técnicos y la educación de jugadores jóvenes.

El directivo japonés también fue futbolista profesional en la J-League y entrenador de varios clubes de la liga japonesa y de equipos japoneses de categoría Sub-20.

