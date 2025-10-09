Critican partido de Serie A fuera de Italia

Rabiot, en un partido de la Serie A con el Milan el pasado 14 de septiembre.

La decisión de la UEFA, que esta semana permitió la realización de un partido de la Serie A entre el AC Milan y el Como se juegue en Australia en febrero, está generando respuestas acaloradas de un destacado jugador de la Rossoneri y del CEO de la Serie A.

El centrocampista del Milan Adrien Rabiot describió como “completamente loco” volar 20 horas de ida y vuelta para el partido en Perth, que está en una zona horaria seis horas por delante de la de Italia, durante un mes clave de la temporada.

La UEFA también decidió no oponerse, aunque a regañadientes, a los planes que rompen con la tradición de que el Barcelona juegue un partido de LaLiga española en Miami en diciembre.

“Todo se trata de acuerdos financieros y de proporcionar visibilidad para la liga, que se colocan por delante de nosotros (los jugadores)”, le dijo Rabiot al periódico francés Le Figaro. “Se habla mucho de los calendarios y del bienestar de los jugadores, pero todo esto parece realmente absurdo. Es una locura viajar tan lejos para un partido entre dos equipos italianos en Australia. Tendremos que adaptarnos, como siempre”.

Milan y Como están ubicados a menos de una hora de distancia, pero el Milan necesitaba encontrar otro lugar para jugar su partido en casa, pues el estadio San Siro será usado para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina.

El CEO de la Serie A, Luigi De Siervo, sugirió que Rabiot, “como todos los futbolistas que ganan millones, olvida que se le paga para llevar a cabo una función”.